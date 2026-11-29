Dronët rusë godasin Kievin gjatë ditës, një grua e vrarë dhe pesë të plagosur
Më 28 nëntor, rreth mesditës, Rusia nisi dronë, përfshirë edhe dronë reaktivë, drejt disa rajoneve të Ukrainës. Dronët reaktivë janë më të vështirë për t’u kapur për shkak të shpejtësisë së lartë dhe trajektores së tyre, siç njofton Kyiv Independent.
Shpërthimi i parë në Kiev u dëgjua në orën 13:45 me orën lokale, pas lëshimit të alarmit ajror, ndërsa një tjetër shpërthim u dëgjua rreth një orë më vonë. Në mbrëmje, pas orës 18:00, kryeqyteti u trondit nga një seri tjetër shpërthimesh, ndërsa mbrojtja ajrore ishte aktive në qendër të qytetit.
Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha se u godit një objekt i infrastrukturës kritike dhe paralajmëroi ndërprerje të mundshme të energjisë elektrike dhe të ujit në disa zona të qytetit, pa specifikuar se cili objekt ishte goditur.
Një grua u vra në rrethin Solomianskyi. Trupi i saj u gjet nën rrënojat e një ndërtese administrative dykatëshe, e cila u shkatërrua pjesërisht nga mbetjet e një droni. Pesë persona u plagosën, mes tyre një djalë 5-vjeçar, i cili u shtrua në spital, dhe një 17-vjeçar, sipas Policisë Kombëtare.
Mbetje droni ranë edhe në rrethin Shevchenkivskyi, ku shpërtheu zjarr në një makinë, si dhe pranë një kopshti fëmijësh, ku gjithashtu shpërtheu zjarr, sipas Shërbimit Shtetëror të Emergjencave (DSNS).
Të njëjtën ditë, në Kharkiv, një dron goditi një pallat banimi 9-katësh në rrethin Kyivskyi, duke dëmtuar dy katet e sipërme të ndërtesës. Dy gra, 43 dhe 68 vjeç, pësuan reaksione akute stresi, sipas guvernatorit Oleh Syniehubov.
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