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Kosova

“Qëndresa vazhdon, zëri ynë nuk shuhet”, Endrit Thaçi reagon pas natës së 11-të të protestës

Djali i ish-presidentit Hashim Thaçi falënderon qytetarët për mbështetjen e vazhdueshme pas tubimit masiv në sheshin "Skënderbeu"

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Prishtinë, 26 shtator 2026 — Për të 11-tën natë radhazi, sheshi “Skënderbeu” në qendër të kryeqytetit u mbush sonte me mijëra qytetarë që protestuan në kundërshtim të aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, siç njofton Klan Kosova.

Tubimi masiv, i mbajtur nën moton “Jo në emrin tim”, vijoi edhe sonte me pjesëmarrje të gjerë. Qytetarët u mblodhën sërish me pankarta, simbole kombëtare dhe të UÇK-së, duke kërkuar drejtësi për ish-krerët e luftës çlirimtare, sipas raportimit të Klan Kosova.

Pas përmbylljes së protestës ka reaguar djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka shprehur mirënjohje të thellë për mbështetjen e vazhdueshme qytetare, duke theksuar se kauza dhe vendosmëria mbeten të palëkundura.

“Nata e 11-të. Zëri ynë nuk shuhet, qëndresa vazhdon! Faleminderit secilit që është me ne”, ka shkruar Thaçi.

Reagimi vjen në një moment kur protestat qytetare në Prishtinë kanë zgjatur tashmë gati dy javë, me mijëra pjesëmarrës që mblidhen çdo mbrëmje në sheshin “Skënderbeu” në shenjë kundërshtimi ndaj vendimeve të Gjykatës Speciale, siç raporton Klan Kosova.

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