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MLB

Tampa Bay Rays mposhtin Philadelphia Phillies 3-0 në ndeshjen e 26 shtatorit 2026

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Tampa Bay Rays fituan ndaj Philadelphia Phillies me rezultatin 3-0 në ndeshjen e zhvilluar më 26 shtator 2026. Skuadra mysafire regjistroi tre pikë dhe katër goditje pa gabime, ndërsa Phillies mbetën pa pikë dhe pa goditje në fletën e ndeshjes.

Siç raporton Bleacher Report, të tre pikët e Rays erdhën që në pjesën e parë: ndeshja u karakterizua nga disa goditje të thella, me Richie Palacios dhe Victor Mesa që realizuan goditje të dyfishta, dhe më pas një homer nga Junior Caminero që vulosi epërsinë 3-0.

Me këtë rezultat, Tampa Bay u ngrit në 97 fitore dhe 63 humbje, ndërsa Philadelphia mbeti me 87 fitore dhe 73 humbje. Mbrojtja e Rays dhe goditjet e hershme përcaktuan takimin, kurse Phillies nuk arritën të përgjigjeshin gjatë gjithë ndeshjes.

Statistikat dhe kronika e këtij takimi janë dokumentuar nga Bleacher Report, ku mund të gjenden detaje shtesë mbi zhvillimin e ndeshjes dhe performancat individuale.

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