Një kuarterbek i Giants, Jaxson Dart, i dyshuar për t’u rikthyer pas dëmtimit në gju ndaj Rams
Gjatë ndeshjes së së hënës kundër Los Angeles Rams, kuarterbeku i New York Giants, Jaxson Dart, pësoi një dëmtim të dukshëm të gjurit në fushën e parë të ekipit, çka la të hapur mundësinë e mosrikthimit të tij në vazhdim të takimit.
Siç raporton nfl, dëmtimi ndodhi në një situatë third-and-8 gjatë shtatëzës së parë, kur Dart ra prapa për të hedhur një pasim të gjatë nën presion. Ai u godit nga të dyja anët—Byron Young dhe Josaiah Stewart—dhe trupi i Stewart duket se e shtyu gjurin e majtë të Dart drejt brendësisë. Pas pasimit të paplotësuar, ylli i vitit të dytë mbajti gjurin dhe u shfaq i shqetësuar për gjendjen e tij.
Trajnerët dhe stafi mjekësor e shikuan Dartin në fushë; ai u largua nga loja duke ecur me forcën e tij, hyri në tendën e blu për vlerësim fillestar dhe më pas u dërgua në dhomën e zhveshjes për ekzaminime të mëtejshme. Para se të largohej, ai ishte 3 nga 5 për 20 jardë në statistikat personale.
Statusi i rikthimit të Dart mbetet i paqartë dhe do të përcaktohet pas testeve të mëtejshme; Sipas nfl, pritjet janë që ekipi të japë informacion shtesë pasi të përfundojnë ekzaminimet.
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