CENTCOM: 144 anije tregtare të ridrejtuara deri tani në bllokadën ndaj Iranit
Forcat amerikane kanë ridrejtuar 144 anije tregtare për të siguruar respektimin e bllokadës detare ndaj Iranit, nga 135 që u raportuan më herët këtë muaj, siç njofton Al Jazeera duke cituar Komandën Qendrore të SHBA-së.
Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) ka njoftuar se forcat amerikane kanë ridrejtuar deri tani 144 anije tregtare, për të siguruar respektimin e bllokadës detare ndaj Iranit, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj të drejtpërdrejta për luftën.
Sipas CENTCOM-it, operacioni i ridrejtimit të anijeve mbështetet edhe nga aeroplanmbajtësja amerikane George Washington, e cila vepron në rajon në kuadër të zbatimit të bllokadës ndaj porteve iraniane.
Shifra e re shënon rritje krahasuar me raportimin e mëparshëm të CENTCOM-it më herët këtë muaj, kur anijet tregtare të ridrejtuara ishin 135. Bllokada detare amerikane ndaj porteve të Iranit u rivendos në mes të korrikut dhe që atëherë forcat amerikane i kthejnë mbrapsht anijet që nuk e respektojnë atë.
Përditësimi i shifrës në 144 tregon se operacioni i bllokadës vazhdon pa ndërprerje, ndërsa përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës mes SHBA-së dhe Iranit ende nuk kanë sjellë një marrëveshje.
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