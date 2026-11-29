Okpara pezullohet me pesë ndeshje në G League pas grushtit ndaj Dillingham
Felix Okpara, fillestari i Washington Wizards, është pezulluar me pesë ndeshje në NBA G League për një grusht që, sipas njoftimit të ligës të cituar nga ESPN, i bëri kontakt të konsiderueshëm në fytyrë një kundërshtari gjatë një ndeshjeje të ligës zhvillimore. Pezullimi u njoftua të shtunën.
Incidenti ndodhi të premten pasdite, në ndeshjen mes Capital City Go-Go, skuadrës së lidhur me Wizards, dhe Westchester Knicks. Me tetë minuta të mbetura në periodën e katërt, Okpara po kalonte mesin e fushës kur u shty nga Rob Dillingham, mbrojtësi i Westchester dhe ish-zgjedhje e lotarisë në draft. Okpara reagoi duke kërkuar me sy një faull nga gjyqtarët dhe, kur sinjalizimi nuk erdhi, e goditi Dillingham me grusht në anën e fytyrës.
Dillingham ra në tokë, por u ngrit menjëherë dhe ndoqi Okpara-n që po largohej, derisa lojtarët dhe gjyqtarët i ndanë. Të dy lojtarët u përjashtuan nga ndeshja, të cilën Westchester e fitoi 125-104.
Dillingham, zgjedhja numër 8 e draftit të NBA-së në 2024, u lirua nga Charlotte Hornets në shtator dhe këtë sezon po luan në G League. Okpara, 22 vjeç, u zgjodh në raundin e dytë të draftit 2026 dhe ka kontratë dy-drejtimëshe (two-way) me Wizards.
Okpara do të fillojë ta vuajë pezullimin të dielën, kur Go-Go vizitojnë sërish Knicks në Westchester.
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