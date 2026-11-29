Stuhia “Argos” shkakton dëme të rënda në Atikë: rrugët e Ekalit kthehen në lumenj, shpëtohen dy persona
Reshjet e pandërprera përmbytën rrugë, shembën pjesë të asfaltit dhe nxorën jashtë funksionit semaforë; në Malakasa u regjistruan 105 milimetra shi deri në orën 15:30
Dëme të rënda ka shkaktuar stuhia “Argos”, që po godet Atikën me reshje të pandërprera shiu dhe erëra të forta, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Në shumë pika të pellgut janë shënuar shembje të pjesshme të asfaltit, semaforë jashtë funksionit dhe përmbytje.
Sipas informacionit të Orange Press Agency, pak pas orës tre pasdite, ujërat e kthyen në «lumë» rrugën Myrtias në Ekali, me pasojë që dy persona u bllokuan brenda një makine të bardhë.
Në vendngjarje u thirrën zjarrfikës, të cilët i larguan në një vend të sigurt, ndërsa qarkullimi në rrugë u ndërpre, pasi niveli i ujit vlerësohet i rrezikshëm.
Ndërkohë, për shkak të fenomeneve të forta, një pemë e madhe ra mbi makina në Kifisia dhe këputi kabllo të energjisë elektrike.
Sipas të dhënave të meteo.gr, nga orët e mëngjesit të së dielës në Atikë janë regjistruar sasi shumë të mëdha reshjesh. Sipas rrjetit të stacioneve automatike meteorologjike të Observatorit Kombëtar të Athinës / meteo.gr, sasia më e madhe e shiut deri në orën 15:30 u regjistrua në Malakasa, ku arriti 105 milimetra.
Shiu shumëorësh që solli stuhia shkaktoi edhe ngritjen e nivelit të ujit në lumin Ilisos, pranë grykëderdhjes së tij në gjirin e Faleros.
Në mesditë, në pellg u dëgjua alarmi 112 i Mbrojtjes Civile. Mbrojtja Civile paralajmëron për erëra të forta deri në stuhi për sot, por edhe për të hënën (30/11), dhe qytetarët ftohen të ndjekin udhëzimet e autoriteteve.
Shërbimi Meteorologjik Kombëtar (EMY) përditësoi buletinin e jashtëzakonshëm të fenomeneve të rrezikshme për stuhinë “Argos”: reshje të forta priten në Thesalinë lindore, Sporadet, Sterea lindore (përfshirë Atikën), Eubean, Peloponezin verilindor (paralajmërim i kuq) dhe në Kretë, ndërsa në Egje erërat veriore do të arrijnë 9 dhe lokalisht 10 ballë, me reshje dëbore në zonat malore të kontinentit.
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