Anija Shenzhou-23 niset drejt Tokës me astronautin e parë pakistanez që vizitoi stacionin Tiangong
Anija Shenzhou-23 u shkëput nga stacioni Tiangong të dielën dhe nisi kthimin drejt Tokës, me astronautin pakistanez Zeeshan Ali në bord pas rreth pesë ditësh në orbitë.
Anija kineze Shenzhou-23, me tre astronautë në bord, u shkëput nga stacioni hapësinor kinez Tiangong të dielën në orën 23:42 sipas orës së Pekinit (15:42 GMT) dhe nisi udhëtimin e kthimit drejt Tokës, siç njofton Reuters, duke cituar agjencinë kineze të lajmeve Xinhua.
Në bord ndodhet Zeeshan Ali (Muhammad Zeeshan Ali), astronauti i parë i huaj që vizitoi stacionin hapësinor të Kinës dhe pakistanezi i parë në orbitë. Ai kaloi rreth pesë ditë në bordin e Tiangong-ut, pasi mbërriti atje më 25 nëntor me anijen Shenzhou-24, në misionin që shënoi fluturimin e parë hapësinor kinez me ekuipazh me një kozmonaut të huaj.
Si specialist i ngarkesës, Ali kreu katër eksperimente të përbashkëta Kinë–Pakistan në shkencat e jetës dhe të materialeve gjatë qëndrimit në orbitë, duke e kthyer vizitën e shkurtër në një provë praktike të bashkëpunimit shkencor mes dy vendeve.
Ai kthehet së bashku me Zhang Zhiyuan, komandantin e misionit të kthimit, dhe Lai Ka-ying, astronauten e parë nga Hong Kongu dhe gruan e katërt kineze që udhëton në hapësirë. Kapsula e kthimit do të bëjë një rihyrje të kontrolluar dhe do të ulet në vendin e uljes Dongfeng në Kinën veriore; udhëtimi nga shkëputja deri në ulje pritet të zgjasë rreth 5.5 orë, me profilin autonom të kthimit të shpejtë me tre orbita.
Fluturimi i përbashkët është pjesë e partneritetit hapësinor Kinë–Pakistan që daton nga fillimi i viteve 1990, i nisur me satelitët pakistanezë të lëshuar nga Kina — një bashkëpunim që tani ka hyrë në fazën e fluturimeve me ekuipazh.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.