Channel 4 për protestën në Tiranë: kërkesa për largimin e Ramës po rritet
Televizioni britanik ia kushtoi një kronikë protestës së 28 nëntorit në Tiranë, duke vendosur në qendër përplasjen mes demonstruesve dhe policisë dhe zgjerimin e kërkesave kundër qeverisë
Televizioni britanik Channel 4 News i kushtoi një kronikë protestës së 28 nëntorit në Tiranë, duke e vendosur në qendër të raportimit përplasjen mes demonstruesve dhe policisë, si dhe zgjerimin e kërkesave politike kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama, siç njofton Lapsi.al.
Vetë titulli i kronikës, “Protestuesit përplasen me policinë në Shqipëri, ndërsa kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit rriten”, e përmbledh boshtin e saj: protesta nuk shfaqet më vetëm si kundërshtim ndaj një projekti të caktuar, por si një mobilizim ku po bëhet gjithnjë e më e dukshme kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit.
Kronika e vendos demonstratën në një ditë me ngarkesë të veçantë simbolike për Shqipërinë: 28 nëntorin, përvjetorin e shpalljes së Pavarësisë. Në vend të atmosferës së zakonshme festive, rrugët e Tiranës u kthyen në skenë të një proteste kundër qeverisë, me pamje flamujsh kombëtarë, turmash dhe gazi lotsjellës.
Sipas kronikës, protesta nisi si tubim dhe marshim kundër qeverisë, por situata u përshkallëzua kur grupe demonstruesish u përplasën me forcat e rendit. Pamjet tregojnë përdorimin e gazit lotsjellës dhe të autobotëve me ujë nga policia, ndërsa protestuesit hedhin sende drejt efektivëve dhe godinave.
Thelbi politik i kronikës, siç e përcjell Lapsi.al, është zhvendosja nga një kauzë konkrete drejt një pakënaqësie më të përgjithshme ndaj mënyrës së qeverisjes: në qendër janë thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit, akuzat për korrupsion dhe vështirësitë ekonomike.
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