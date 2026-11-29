Tensione pranë selisë së PS-së, policia hedh gaz lotsjellës për të shpërndarë protestuesit
Policia hedh sasi të mëdha gazi për të mos lejuar afrimin e protestuesve drejt Kryeministrisë; në terren edhe një autobot uji, ndërsa qytetarët shpërndahen në zona të ndryshme të kryeqytetit
Tensione janë shënuar mbrëmjen e sotme edhe pranë selisë së Partisë Socialiste në Tiranë, ku policia ka hedhur gaz lotsjellës me qëllim shpërndarjen e qytetarëve.
Siç njofton BalkanWeb, policia ka hedhur sasi tepër të madhe gazi, me qëllim moslejimin e protestuesve që të afrohen drejt Kryeministrisë. Forcat e rendit janë të pajisura edhe me një autobot uji.
Protestuesit, sipas të njëjtit burim, janë shpërndarë në zona të ndryshme të kryeqytetit, ndërsa situata në terren vijon të mbetet e tensionuar.
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