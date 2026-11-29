Sulmi rus në rajonin e Vinnytsia vret dy persona dhe plagos një tjetër
Dy persona vdiqën dhe një tjetër u plagos në një sulm rus në rajonin e Vinnytsia-s, njoftoi kryetarja rajonale Natalia Zabolotna, raportoi Associated Press.
Zabolotna nuk e specifikoi llojin e sulmit. Sipas saj, u dëmtua një ndërtesë banimi dhe dy minibusë morën flakë. Reuters raportoi gjithashtu se, sipas guvernatorit rajonal, sulmi shkaktoi zjarr dhe vrau dy persona.
Sulmet ruse të së dielës vranë gjithsej pesë persona në mbarë Ukrainën, sipas zyrtarëve lokalë.
Gjatë natës Rusia lëshoi 140 dronë mbi Ukrainën; 101 prej tyre u rrëzuan ose u neutralizuan, sipas Forcave Ajrore ukrainase.
Presidenti Volodymyr Zelensky tha të dielën se Moska po përpiqet të shfrytëzojë motin e ftohtë që po afrohet duke sulmuar infrastrukturën energjetike. Gjatë javës së fundit u goditën nënstacione në rajonet Vinnytsia, Kirovohrad, Rivne, Kharkiv dhe Odesa.
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