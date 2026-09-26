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Ekspozita

«Anatomia e çdo perëndimi»: Lee Bul në Hauser & Wirth — zepelini gjigant që rrëfen cenueshmërinë e teknologjisë

Ekspozita e parë e artistes koreane me galerinë e madhe, e hapur nga 10 shtatori deri më 24 tetor në Nju Jork, vendos në qendër një zeppelin 17-metërsh të fryrë nga film PET, katër skulptura çeliku dhe piktura të reja me nënë-perlë.

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Artistja koreane Lee Bul, 62 vjeçe, e lindur në vitin 1964 në Yeongju dhe e vendosur në Seul, ka hapur ekspozitën e saj të parë me galerinë Hauser & Wirth. E titulluar «The Anatomy of Every Setting Sun», ekspozita u çel më 10 shtator në hapësirën e galerisë në 22nd Street në Nju Jork dhe do të qëndrojë e hapur deri më 24 tetor 2026. Kuratore e ftuar e saj është Dr. Jiyoon Lee.

Zemra e ekspozitës është vepra «Willing To Be Vulnerable—Metalized Balloon» (2015–2016/2020): një skulpturë zepelini 17 metra e gjatë, e fryrë nga film PET dhe materiale të lehta, që qëndron pezull në katin e parë të galerisë. Vepra është frymëzuar nga zepelini gjerman Hindenburg, i cili u dogj në vitin 1937 — një metaforë e fuqishme e premtimit dhe, njëkohësisht, e dështimit të teknologjisë, e tensionit mes utopisë teknologjike dhe shembjes së pashmangshme.

Krahas zepelinit gjigant, Lee Bul paraqet katër skulptura të mëdha muskulore prej çeliku inoks, vazhdim i komisionit të saj të vitit 2024 për fasadën e Muzeut Metropolitan (Long Tail Halo). Në to, artistja përzien kubizmin, futurizmin dhe skulpturën klasike greko-romake. Po ashtu ekspozohen piktura të reja nga seria «Untitled (Willing To Be Vulnerable—Velvet)»: fotografi të skulpturave të saj, fragmente nga studioja dhe nënë-perlë të prerë me dorë mbi kadife mëndafshi, që krijojnë peizazhe imagjinare të botëve të ardhshme, si dhe seria «Perdu».

Pikturë e re nga seria Untitled (Willing To Be Vulnerable—Velvet)
Pikturë e re nga seria «Untitled (Willing To Be Vulnerable—Velvet)» me nënë-perlë mbi kadife mëndafshi, 2026. © Lee Bul / Hauser & Wirth

Ekspozita përmbledh një karrierë katërdekadëshe të mbushur me vepra provokuese: nga performanca «Abortion» (1989, Seul), te instalacioni «Majestic Splendor» në MoMA (1997) — 49 peshq të prishur të stolisur me xhevahire, i cili u hoq për shkak të erës së rëndë — e deri te seria e famshme e kiborgëve gjysmë-njeri, gjysmë-makinë. Filli i kuq mbetet cenueshmëria njerëzore në epokën e inteligjencës artificiale.

Kjo ekspozitë vjen menjëherë para retrospektivës së saj të madhe itinerante «Lee Bul: From 1998 to Now», e cila hapet më 13 nëntor në Muzeun e Artit Bashkëkohor në Antwerp.

Burimi: USA Art News

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