Koleksioni i Elaine Wynn sjell 70.3 milionë dollarë në Christie’s: Diebenkorn kryeson shitjen me 17.7 milionë dollarë
Gjashtë piktura nga koleksioni i Elaine Wynn u shitën këtë javë në Christie's në Nju Jork për 70.3 milionë dollarë, me "Ocean Park #40" të Richard Diebenkorn-it që kryesoi shitjen me 17.7 milionë dollarë.
Joan Mitchell (Portret — Public Domain, Wikimedia Commons)
Koleksioni i artit të Elaine Wynn, filantropes dhe bashkëthemelueses së The Mirage dhe Wynn Las Vegas, e cila ndërroi jetë në prill në moshën 82-vjeçare, ka sjellë këtë javë në ankandin e Christie’s në Nju Jork gjithsej 70,335,000 dollarë — pak më poshtë vlerësimit prej 75 milionë dollarësh. Shitja përfshinte gjashtë piktura, me tri vepra kryesore që siguruan shumicën dërrmuese të të ardhurave.
Lot-i më i shtrenjtë i mbrëmjes ishte “Ocean Park #40” (1971) i Richard Diebenkorn-it, i cili u shit për 17,655,000 dollarë, brenda vlerësimit prej 15–25 milionë dollarësh. Piktura dikur varej në rezidencën e Wynn-it në Los Angeles dhe ndër pronarët e mëparshëm ka pasur emra si S.I. Newhouse dhe Anne Marion.
“Sunflower V” (1969) i Joan Mitchell-it u shit për mbi 16.7 milionë dollarë, brenda vlerësimit 12–18 milionë dollarë, dhe u ble nga tregtari i artit Jonathan Boos. Wynn e kishte blerë pikturën në vitin 2005 për vetëm 1.5 milionë dollarë — një investim që u shumëfishua më shumë se dhjetëfish në dy dekada.
“The Painter Surprised by a Naked Admirer” (2004–2005) i Lucian Freud-it arriti 14,435,000 dollarë, pak nën kufirin e ulët të vlerësimit prej 15 milionë dollarësh (15–25 milionë).
Shitja zhvillohet në kontekstin e trashëgimisë filantropike të Wynn-it në botën e artit: një triptik rekord i Francis Bacon-it nga i njëjti koleksion shkoi te Muzeu i Artit të Qarkut të Los Angeles-it (LACMA), ndërsa Wynn kishte mbështetur prej kohësh projektin e Muzeut të Artit të Las Vegas-it në partneritet me LACMA.
Burimi: gambleRSS
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