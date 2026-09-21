Avgolemono greke — supa kremoze me limon, vezë dhe pulë
E njohur edhe si “supa e limonit” e Greqisë, avgolemono është një nga recetat më të dashura të kuzhinës mesdhetare: një supë e ngrohtë, e butë dhe kremoze, ku vezët dhe lëngu i freskët i limonit zëvendësojnë kremin dhe i japin teksturën e saj të veçantë prej kadifeje. Shërbehet tradicionalisht me copa pule dhe oriz — ose me kritharaki, makaronat e vogla në formë orizi — dhe është ideale për ditët e freskëta, kur trupi kërkon diçka të lehtë, por ngrohëse.
Përbërësit (për 4 porcione)
- 1,5 litra lëng pule (ose lëng mishi i ngrohtë)
- 100 g oriz (ose kritharaki)
- 2 gjokse pule — opsionale (rreth 300 g)
- 3 vezë
- Lëngu i 2 limonëve të freskët
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Kopër ose majdanoz i freskët, për shërbim
Hapat e përgatitjes
- Ziej orizin në lëngun e ngrohtë të pulës për rreth 12–15 minuta, derisa të zbutet. Nëse përdor pulë, shtoje në lëng dhe zieje 15–20 minuta, pastaj hiqë nga tenxherja dhe grise në copa.
- Ndërkohë rrah vezët në një tas të thellë derisa të shkumëzojnë lehtë, pastaj shto lëngun e limonit dhe përziej mirë.
- Merr një lugë nga lëngu i ngrohtë i supës dhe shtoje ngadalë te vezët duke përzier vazhdimisht — kjo e “temperon” përzierjen, që vezët të mos priten.
- Hidh përzierjen e vezëve në tenxhere, në zjarr shumë të ulët, duke përzier vazhdimisht për 3–4 minuta, derisa supa të trashet lehtë. MOS e lër të vlojë, sepse vezët priten.
- Shto vajin e ullirit, kripën, piperin dhe copat e pulës; përziej dhe shërbe menjëherë, me kopër të freskët sipër.
Koha: përgatitja ~10 min, gatimi ~25 min. Porcionet: 4.
Tema: avgolemono kuzhinë greke limon supë
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