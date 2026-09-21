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Receta gatimi

Avgolemono greke — supa kremoze me limon, vezë dhe pulë

· 2 min lexim
robin.norwood@gmail.com

E njohur edhe si “supa e limonit” e Greqisë, avgolemono është një nga recetat më të dashura të kuzhinës mesdhetare: një supë e ngrohtë, e butë dhe kremoze, ku vezët dhe lëngu i freskët i limonit zëvendësojnë kremin dhe i japin teksturën e saj të veçantë prej kadifeje. Shërbehet tradicionalisht me copa pule dhe oriz — ose me kritharaki, makaronat e vogla në formë orizi — dhe është ideale për ditët e freskëta, kur trupi kërkon diçka të lehtë, por ngrohëse.

Përbërësit (për 4 porcione)

  • 1,5 litra lëng pule (ose lëng mishi i ngrohtë)
  • 100 g oriz (ose kritharaki)
  • 2 gjokse pule — opsionale (rreth 300 g)
  • 3 vezë
  • Lëngu i 2 limonëve të freskët
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Kopër ose majdanoz i freskët, për shërbim

Hapat e përgatitjes

  1. Ziej orizin në lëngun e ngrohtë të pulës për rreth 12–15 minuta, derisa të zbutet. Nëse përdor pulë, shtoje në lëng dhe zieje 15–20 minuta, pastaj hiqë nga tenxherja dhe grise në copa.
  2. Ndërkohë rrah vezët në një tas të thellë derisa të shkumëzojnë lehtë, pastaj shto lëngun e limonit dhe përziej mirë.
  3. Merr një lugë nga lëngu i ngrohtë i supës dhe shtoje ngadalë te vezët duke përzier vazhdimisht — kjo e “temperon” përzierjen, që vezët të mos priten.
  4. Hidh përzierjen e vezëve në tenxhere, në zjarr shumë të ulët, duke përzier vazhdimisht për 3–4 minuta, derisa supa të trashet lehtë. MOS e lër të vlojë, sepse vezët priten.
  5. Shto vajin e ullirit, kripën, piperin dhe copat e pulës; përziej dhe shërbe menjëherë, me kopër të freskët sipër.

Koha: përgatitja ~10 min, gatimi ~25 min. Porcionet: 4.

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