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21 Sht 2026
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Huthi-t: Arabia Saudite kreu 28 sulme ajrore në Jemen brenda 24 orëve — 760 që nga fillimi i përshkallëzimit UKMTO: trafiku detar në Hormuz shumë më i ulët se shifrat e SHBA-së — tre sulme në 72 orë “Na ndihmoi Zoti, do të na ndihmojë edhe AI”, si grupi terrorist Boko Haram përdori ChatGPT për sulme Ballkani hyn në garën e madhe të AI-së: Greqia dhe Bullgaria po ndërtojnë data-centre miliardëshe — ku qëndron Maqedonia? Cate Blanchett u kërkon spektatorëve të ndalojnë telefonat: “Ka pak vende ku mund të jemi thjesht bashkë”
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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t: Arabia Saudite kreu 28 sulme ajrore në Jemen brenda 24 orëve — 760 që nga fillimi i përshkallëzimit

Zëdhënësi ushtarak i Huthi-t, Yahya Saree, thotë se sulmet goditën provincat Taiz, al-Jawf dhe Marib, ndërsa luftimet në frontin e Jemenit vazhdojnë të ashpërsohen.

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Zëdhënësi ushtarak i Huthi-t, Yahya Saree, thotë se forca ajrore saudite ka kryer 28 sulme ajrore në të gjithë Jemenin në 24 orët e fundit. Në një deklaratë të publikuar në platformën X, Saree tha se sulmet goditën provincat Taiz, al-Jawf dhe Marib. Sipas tij, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka kryer të paktën 760 sulme ajrore që nga fillimi i përshkallëzimit të fundit të luftimeve.

Deklarata vjen në një moment kur luftimet midis Huthi-t dhe forcave qeveritare jemense të mbështetura nga Arabia Saudite janë ashpërsuar ndjeshëm. Kombet e Bashkuara kanë raportuar se mbi 125,000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet në Jemen, ndërsa ndihmat humanitare janë në nivele kritike.

Fronti i Jemenit është pjesë e luftës më të gjerë SHBA–Iran. Huthi-t mbështeten nga Teherani, ndërsa koalicioni saudit gëzon mbështetjen e Uashingtonit, dhe kontrolli i Huthi-t mbi bregun e Detit të Kuq dhe Ngushticën Bab al-Mandeb e ka shtrirë konfliktin përtej Gjirit Persik.

Pretendimet e Saree-s nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Arabia Saudite nuk ka komentuar shifrat e publikuara nga zëdhënësi i Huthi-t për numrin e sulmeve ajrore.

Burimi: Al Jazeera (liveblog)

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