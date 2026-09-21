Huthi-t: Arabia Saudite kreu 28 sulme ajrore në Jemen brenda 24 orëve — 760 që nga fillimi i përshkallëzimit
Zëdhënësi ushtarak i Huthi-t, Yahya Saree, thotë se sulmet goditën provincat Taiz, al-Jawf dhe Marib, ndërsa luftimet në frontin e Jemenit vazhdojnë të ashpërsohen.
Zëdhënësi ushtarak i Huthi-t, Yahya Saree, thotë se forca ajrore saudite ka kryer 28 sulme ajrore në të gjithë Jemenin në 24 orët e fundit. Në një deklaratë të publikuar në platformën X, Saree tha se sulmet goditën provincat Taiz, al-Jawf dhe Marib. Sipas tij, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka kryer të paktën 760 sulme ajrore që nga fillimi i përshkallëzimit të fundit të luftimeve.
Deklarata vjen në një moment kur luftimet midis Huthi-t dhe forcave qeveritare jemense të mbështetura nga Arabia Saudite janë ashpërsuar ndjeshëm. Kombet e Bashkuara kanë raportuar se mbi 125,000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet në Jemen, ndërsa ndihmat humanitare janë në nivele kritike.
Fronti i Jemenit është pjesë e luftës më të gjerë SHBA–Iran. Huthi-t mbështeten nga Teherani, ndërsa koalicioni saudit gëzon mbështetjen e Uashingtonit, dhe kontrolli i Huthi-t mbi bregun e Detit të Kuq dhe Ngushticën Bab al-Mandeb e ka shtrirë konfliktin përtej Gjirit Persik.
Pretendimet e Saree-s nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Arabia Saudite nuk ka komentuar shifrat e publikuara nga zëdhënësi i Huthi-t për numrin e sulmeve ajrore.
Burimi: Al Jazeera (liveblog)
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