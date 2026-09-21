UKMTO: trafiku detar në Hormuz shumë më i ulët se shifrat e SHBA-së — tre sulme në 72 orë
Agjencia britanike e tregtisë detare thotë se gjurmimet e pavarura tregojnë numër njëshifror anijesh që kalojnë ngushticën, ndërsa SHBA-ja raporton mbi 30 kalime në ditë; niveli i kërcënimit mbetet "i rëndë".
Agjencia britanike e Operacioneve Detare të Tregtisë (UKMTO) thotë se të dhënat e pavarura të gjurmimit tregojnë shumë më pak anije që kalojnë Ngushticën e Hormuzit sesa raporton ushtria amerikane. Sipas UKMTO-s, numri i anijeve që kalojnë në të dy drejtimet është njëshifror, ndërsa shifrat e Komandës Detare Amerikane për Bashkëpunim dhe Udhëzim për Anijet tregojnë mesatarisht mbi 30 kalime në ditë në 72 orët e fundit. Në çdo rast, agjencia thekson se trafiku mbetet nën nivelet e para luftës.
Niveli i kërcënimit për rajonin mbetet “i rëndë”, paralajmëron UKMTO. Sipas agjencisë, vazhdojnë sulmet, tentativat e sulmeve dhe ngacmimet nga ana e Iranit ndaj anijeve tregtare. Në 72 orët e fundit u raportuan të paktën tre sulme, përfshirë një më 18 shtator që shkaktoi zjarr në bordin e një cisterne.
“Këto veprime vazhdojnë të tregojnë synimin e Iranit për të pohuar praninë e tij përgjatë rrugëve kyçe të tranzitit dhe për të mbajtur presion mbi anijet që kalojnë”, thuhet në njoftimin e UKMTO-s. Agjencia shton se trafiku përmes Ngushticës Bab al-Mandeb dhe Detit të Kuq jugor mbetet i reduktuar që nga korriku, megjithëse nuk janë raportuar sulme të reja atje në ditët e fundit.
Prapavija e kësaj mosmarrëveshjeje për shifrat është bllokada e vazhdueshme amerikane ndaj porteve iraniane dhe kontrollet e Iranit mbi ngushticën, që e kanë çuar trafikun detar në nivele rekord të ulëta. Para fillimit të luftës, rreth 130 anije tregtare kalonin mesatarisht çdo ditë përmes Hormuzit, përmes të cilit rrjedh rreth një e pesta e naftës së transportuar me det në botë.
Burimi: Al Jazeera (liveblog)
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