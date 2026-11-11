🌤️
Tiranë 17°C · Kryesisht kthjellët 11 Nëntor 2026
S&P 500 7,619 ▲1.31%
DOW 52,486 ▲0.49%
NASDAQ 25,466 ▲1.6%
NAFTA 86.43 ▲0.45%
ARI 3,992 ▼0.96%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $74,736 ▲ +1.04% ETH $2,081 ▲ +0.98% XRP $1.0661 ▲ +0.5% SOL $85.0000 ▲ +1.82%
S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.43 ▲0.45 % ARI 3,992 ▼0.96 % S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.43 ▲0.45 % ARI 3,992 ▼0.96 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
11 Nën 2026
Breaking
Rama: 95% e shërbimeve online, synojmë një proces prokurimi tërësisht përmes inteligjencës artificiale Pas dy dekadash pritjeje, Britney Spears surprizon me projektin e saj të ri Coachella 2027: Dua Lipa, SZA dhe Tame Impala kryesojnë festivalin MOLDAVI – Dy raketa ruse shkelin hapësirën ajrore Koalicioni saudit rrëzon dy raketa drejt perëndimit dhe dy dronë drejt Mekës, Huthi-t mohojnë shënjestrimin e qytetit të shenjtë
Menu
roze

Pas dy dekadash pritjeje, Britney Spears surprizon me projektin e saj të ri

· 2 min lexim
me projektin e

Pas dy dekadash pritjeje, Britney Spears surprizon me projektin e saj të ri

Britney Spears duket se po përgatitet të nisë një kapitull të ri në jetën e saj profesionale. Këngëtarja 44-vjeçare po punon për një projekt të ri sekret, të cilin burime pranë saj e përshkruajnë si një dëshirë që ajo dhe fansat e saj e kanë pritur prej më shumë se 20 vitesh.

Sipas burimeve të cituara nga Page Six, Britney ka kaluar vitin e fundit duke punuar intensivisht për këtë projekt, ndërsa zbulimi i tij pritet të ndodhë shumë shpejt.

“Është një projekt thellësisht personal, të cilin Britney dhe fansat e saj e kanë dëshiruar prej më shumë se 20 vitesh”, ka treguar një burim pranë këngëtares.

Megjithatë, duket se nuk bëhet fjalë për një album të ri apo rikthim në skenën muzikore. Sipas të njëjtave burime, projekti është një produkt i ri në fushën e stilit të jetesës (lifestyle), të cilin artistja ka kohë që dëshiron ta lançojë.

Vizita e fundit e Britney Spears në New York ka marrë një tjetër kuptim pas këtyre raportimeve. Këngëtarja është fotografuar në muajin tetor në një restorant në Manhattan, por sipas burimeve, udhëtimi i saj në qytet kishte një qëllim profesional.

Ajo ka zhvilluar takime në lidhje me projektin e ri dhe mund të rikthehet sërish në New York për të vijuar përgatitjet për lançimin e tij. Përfaqësuesit e këngëtares nuk kanë dhënë ende një koment zyrtar lidhur me këto raportime.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu