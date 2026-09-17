Përplasje në qeveri për Baošićin: Ministria e Radunoviqit bllokon shkëputjen e kontratës me kompaninë ‘Carine’
Ministria e Planifikimit Hapësinor, e drejtuar nga Slaven Radunoviq, kundërshton synimin e qeverisë Spajiq për ta shkëputur njëanshëm kontratën e kompanisë 'Carine' për plazhin investues në Baošići, pasi 'nuk ka arsye të vlefshme'. Materiali qeveritar u tërhoq nga rendi i ditës më 3 shtator për shkak të mospajtimit brenda qeverisë.
Brenda qeverisë malazeze ka shpërthyer një përplasje e hapur rreth fatit të kontratës për plazhin investues në Baošići. Ministria e Planifikimit Hapësinor, Urbanizmit dhe Pronës Shtetërore (MDUP), e drejtuar nga Slaven Radunoviq, ka dalë kundër synimit të qeverisë së kryeministrit Spajiq për t’i urdhëruar Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Zonës Bregdetare që ta shkëputë njëanshëm kontratën e qirasë me kompaninë podgoricase "Carine", duke theksuar se "nuk janë dhënë arsye të vlefshme për shkëputjen e kontratës".
Sipas materialit qeveritar, kabineti pritej ta diskutonte "Informacionin për gjendjen e lokacionit në Baošići" në seancën e 3 shtatorit, por pika u tërhoq nga rendi i ditës pikërisht për shkak të mospajtimit brenda qeverisë, shkruan Vijesti. Miratimi i këtij informacioni do të ishte hapi i parë drejt zbatimit të urdhrit detyrues të Administratës për Mbrojtjen e Pronës Kulturore (UZKD) për rikthimin e terrenit në gjendjen e mëparshme.
Kompania e biznesmenit Čedo Popović, duke u mbështetur në një leje ndërtimi të lëshuar më 13 janar nga komuna e Herceg Novit, ka nasypur gati 11.000 metra katrorë det në Baošići në fillim të këtij viti, duke ndryshuar krejtësisht vijën bregdetare brenda zonës tampon të trashëgimisë natyrore dhe kulturore të Gjirit të Kotorrit, të mbrojtur nga UNESCO — pa pëlqimin formal të UZKD-së. Mbrojtësja shtetërore e interesave pronësore-juridike, Bojana Ćirović, ka konstatuar se leja e ndërtimit ishte e parregullt dhe ka mbajtur qëndrimin zyrtar se kontrata duhet të shkëputet.
Nga ana tjetër, "Carine" i hedh poshtë pretendimet si të pabaza, pohon se ka vepruar vetëm mbi bazën e lejeve të lëshuara nga autoritetet shtetërore dhe paralajmëron një kërkesë dëmshpërblimi shumë-milionëshe, duke shtuar se ka angazhuar një ekip ligjor ndërkombëtar.
Burimi: Vijesti
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