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13 Tet 2026
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Politika

Përplasjet para Ministrisë së Arsimit, deputetja Koçeku thirrje ministrit Demo: Mbroni studentët

· 1 min lexim

Deputetja Marjana Koçeku ka reaguar pas përplasjeve të ndodhura këtë të martë gjatë protestës së zhvilluar para Ministrisë së Arsimit, teksa i ka bërë një apel ministrit të Brendshëm, Ervin Demo..

Koçeku i kërkoi ministrit të mbrojë studentët dhe të trajtojë padrejtësitë që, sipas saj, i kanë nxjerrë ata në protestë.

“Ervin Demo, dhuna kundër studentëve nuk duhet të jetë suksesi yt i parë pas ardhjes në detyrë si ministër i Brendshëm. Ndalo dhunën, mbro studentët dhe lufto padrejtësitë që i kanë çuar ata studentë në shesh. Ngjarja e sotme të tregoi frikacak e të padrejtë. Po mbroheni me dhunë kundër njerëzve që nuk i shmangni dot. Hiqni duart prej studentëve!”, shkruan Koçeku.

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