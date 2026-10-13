Përplasjet para Ministrisë së Arsimit, deputetja Koçeku thirrje ministrit Demo: Mbroni studentët
Deputetja Marjana Koçeku ka reaguar pas përplasjeve të ndodhura këtë të martë gjatë protestës së zhvilluar para Ministrisë së Arsimit, teksa i ka bërë një apel ministrit të Brendshëm, Ervin Demo..
Koçeku i kërkoi ministrit të mbrojë studentët dhe të trajtojë padrejtësitë që, sipas saj, i kanë nxjerrë ata në protestë.
“Ervin Demo, dhuna kundër studentëve nuk duhet të jetë suksesi yt i parë pas ardhjes në detyrë si ministër i Brendshëm. Ndalo dhunën, mbro studentët dhe lufto padrejtësitë që i kanë çuar ata studentë në shesh. Ngjarja e sotme të tregoi frikacak e të padrejtë. Po mbroheni me dhunë kundër njerëzve që nuk i shmangni dot. Hiqni duart prej studentëve!”, shkruan Koçeku.
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