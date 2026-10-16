Plagosje me armë zjarri në Shkozë, identifikohet dhe shpallet në kërkim 43-vjeçari
Një 45-vjeçar ka mbetur i plagosur me armë zjarri në zonën e Shkozës në Tiranë, pas një konflikti që dyshohet se ka ndodhur për motive të dobëta.
Sipas Policisë së Tiranës, ngjarja është regjistruar rreth orës 22:00, në rrugën “Hulo Hajderi”, ku shtetasi D. L., rreth 45 vjeç, është plagosur me armë zjarri.
I plagosuri është transportuar në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1 kanë nisur veprimet për identifikimin dhe kapjen e autorit.
Nga veprimet hetimore është identifikuar si autor i dyshuar shtetasi Evis Qose, 43 vjeç, i cili është shpallur në kërkim.
Sipas policisë, 43-vjeçari dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri ndaj D. L. pas një konflikti për motive të dobëta.
Forcat e policisë vijojnë kontrollet për kapjen e të dyshuarit dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
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