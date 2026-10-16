Policia për pamjet e të ndaluarëve: Nuk janë në komisariat, por në një institucion shtetëror ku tentuan të hynin
Policia e Tiranës ka reaguar lidhur me një video të publikuar në rrjetet sociale u shfaqen disa adoleshentë të ndaluar nga policia gjatë protestave të ditëve të fundit.
Në një njoftim zyrtar, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë sqaron se personat që shfaqen në pamje nuk ndodheshin në dhomat e shoqërimit të komisariateve apo në ambientet e bllokut të sigurisë.
Sipas policisë, videoja paraqet momentin e parë të neutralizimit të personave në flagrancë, në një prej institucioneve shtetërore ku ata dyshohet se po tentonin të hynin.
REAGIM I PLOTË DREJTORISË VENDORE TË POLICISË TIRANË
“Në lidhje me një video të publikuar në rrjetet sociale, Policia e Tiranës sqaron opinionin publik se: Personat e shfaqur në videon e publikuar në media nuk janë në dhomat e shoqërimit në komisariate apo në dhomat e bllokut të sigurisë, por janë në momentin e parë të neutralizimit në flagrancë nga shërbimet e Policisë, në një nga institucionet shtetërore ku tentonin të hynin dhe ku po sulmonin punonjësit e Policisë. Më pas, ata janë shoqëruar në komisariat nga shërbimet e Policisë”.
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