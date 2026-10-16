«The Mummy: Book of the Dead» merr titullin zyrtar: filmi i katërt me Brendan Fraser dhe Rachel Weisz del më 15 tetor 2027
Universal Pictures zbuloi titullin dhe datën e premierës së vazhdimit të shumëpritur të «The Mummy»: dyshja Radio Silence në regji, kasti origjinal rikthehet dhe filmi anashkalon ngjarjet e «Tomb of the Dragon Emperor».
Universal Pictures i ka dhënë më në fund një titull zyrtar vazhdimit të shumëpritur të sagës «The Mummy». Filmi i katërt i serisë do të quhet «The Mummy: Book of the Dead» dhe do të dalë në kinema më 15 tetor 2027, saktësisht një vit pas njoftimit, siç njofton ComingSoon, duke iu referuar njoftimit të studios në llogarinë zyrtare të franshizës në X.
Brendan Fraser rikthehet në rolin e aventuririt Rick O’Connell, ndërsa Rachel Weisz kthehet si Evelyn “Evy” Carnahan-O’Connell, rol të cilin nuk e luajti në filmin e tretë të serisë, ku u zëvendësua nga Maria Bello. Bashkë me ta rikthehen edhe John Hannah si Jonathan Carnahan, Oded Fehr si Ardeth Bay dhe Kevin J. O’Connor si Beni Gabor, ndërsa Numan Acar dhe Michael Johnston i bashkohen kastit në role ende të pazbuluara. Studioja nuk ka zbuluar ende detaje nga ngjarja e filmit.
Regjinë e kanë marrë përsipër Matt Bettinelli-Olpin dhe Tyler Gillett, dyshja e njohur si Radio Silence, e cila ringjalli serinë «Scream», ndërsa skenarin e ka shkruar David Coggeshall. Filmi do të ndjekë drejtpërdrejt dy kapitujt e parë, «The Mummy» (1999) dhe «The Mummy Returns» (2001), duke anashkaluar ngjarjet e «Tomb of the Dragon Emperor» (2008). Prodhimin e udhëheq producenti historik i franshizës Sean Daniel, së bashku me William Sherak, James Vanderbilt, Paul Neinstein dhe Clayton Townsend, ndërsa vetë Fraser është producent ekzekutiv.
Xhirimet nisën në fillim të shtatorit në Londër dhe në Marok, dhe fotot e para nga sheshxhirimi, të publikuara këtë javë, treguan ribashkimin e Fraser-it dhe Weisz-it 25 vjet pas filmit të dytë. Njoftimi i titullit vjen teksa interesi për rikthimin e dyshes mbetet i lartë, dhe «Book of the Dead» pritet të jetë një nga premierat më të mëdha të vjeshtës së vitit 2027.
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