Protesta e dhunshme, reagon përsëri Ambasada e SHBA, thirrje qytetarëve amerikanë: Shmangni grumbullimet, situata mund të p
Ambasada amerikane në Tiranë ka lëshuar një alarm sigurie për protestën e dhunshme në kryeqytet, duke paralajmëruar se situata mund të përshkallëzohet edhe pranë institucioneve qeveritare.
Përfaqësia diplomatike u ka kërkuar punonjësve të saj të shmangin protestat, ndërsa ka paralajmëruar qytetarët amerikanë për rrezikun e përplasjeve dhe bllokimit të rrugëve.
Reagimi i Ambasadës së SHBA:
“Një protestë në Rrugën e Durrësit, pranë Sheshit Skënderbej, është aktualisht në zhvillim dhe është kthyer në të dhunshme për shkak të hedhjes së gurëve. Protesta mund të përhapet në blloqet përreth dhe pranë ndërtesave qeveritare, duke sjellë potencialisht shtim të pranisë policore, ndërprerje të trafikut, devijime dhe bllokime rrugësh. Personeli i Ambasadës Amerikane në Tiranë është këshilluar të shmangë demonstratat.
Ju lutemi, qëndroni vigjilentë dhe vendosni sigurinë tuaj personale në plan të parë. Ndiqni mediat lokale dhe udhëzimet e autoriteteve vendore të zbatimit të ligjit për informacionet më të fundit.
Masat që duhet të merrni:
Shmangni demonstratat.
Jini të vëmendshëm ndaj mjedisit përreth. Kufizoni shpërqendrimet, si përdorimi i telefonave apo kufjeve në ambiente publike.
Ndiqni mediat lokale.
Mbani gjithmonë një plan emergjence ose një strategji largimi.
Shmangni tërheqjen e vëmendjes.”
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