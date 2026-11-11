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Politika

Protestat në Shqipëri, Rama: Regjimi iranian ndikoi përmes rrjeteve sociale, dhuna e papranueshme

· 2 min lexim
Protestat në

Kryeministri Edi Rama, gjatë vizitës në Dublin, komentoi protestat duke thënë se regjimi iranian ka ndërhyrë në protestat në Shqipëri përmes rrjeteve sociale.

Rama foli edhe për përfshirjen e politikës, duke përmendur një kombinim të skajeve të së majtës dhe së djathtës ekstreme, ndërsa dënoi aktet e dhunës.

“ Regjimi iranian i ka duart e veta në ndezjen e protestës përmes shumë ndërhyrjeve nëpërmjet medias sociale. Ka shumë duar të tjera që kanë hyrë dhe, pas fillimit të qershorit, protesta nuk ishte më ajo që ishte.

Tani ka disa aktorë të tjerë: opozita politike, një kombinim skajesh nga e majta dhe e djathta ekstreme, së bashku me të drejtën e tyre legjitime. Më pas kishte dhunë, e cila është e papranueshme.

Kur bëhet fjalë për gjithçka tjetër, unë jam vërtet i qetë, sepse mund t’ju drejtoj drejt raportit të Komisionit.

Në Shqipëri ka probleme me korrupsionin, por vendi po e lufton dhe, për herë të parë, kemi një sistem që po e lufton.

Jemi në një pozitë të mirë. Besoj se na duhet të rishpërndajmë më shumë, por duhet të kesh më shumë.”

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