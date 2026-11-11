Watson titullar kundër Texans, Browns e konfirmojnë të mërkurën dhe Sanders kthehet në rolin e zëvendësuesit
Monken priti deri të mërkurën për të vendosur, Watson kthehet pas tronditjes dhe Sanders, pas 297 jardesh kundër Saints, kthehet zëvendësues.
Cleveland Browns e konfirmuan të mërkurën, më 11 nëntor 2026, se Deshaun Watson do të jetë titullar në javën e 10-të kundër Houston Texans, siç njofton faqja zyrtare e Browns. Ndeshja e së dielës do të luhet në Huntington Bank Field në Cleveland, pas një serie prej tre ndeshjesh radhazi jashtë fushe, dhe konfirmimi erdhi pas një pritjeje që zgjati deri në mes të javës.
Sipas Associated Press, trajneri kryesor Todd Monken ishte i rezervuar të hënën, duke thënë se donte të takohej me stafin e tij ofensiv përpara se të zgjidhte titullarin. Ai priti deri të mërkurën për të njoftuar se po qëndron me Watson, dhe lajmi u konfirmua edhe nga Pro Football Talk i NBC Sports, i përditësuar në orën 9:31 të mëngjesit sipas kohës lindore me konfirmimin e ekipit.
Watson ishte inaktiv në javën e 9-të kundër New Orleans Saints. Ai pësoi një goditje kokë më kokë në çerekun e parë të ndeshjes së javës së 8-të kundër Pittsburgh, më 1 nëntor, dhe raportoi simptoma tronditjeje më pas. Ai hyri në protokollin e tronditjes më 4 nëntor, nuk u stërvit më 4 dhe 5 nëntor, u kthye në stërvitje të kufizuar më 6 nëntor dhe u pastrua nga protokolli më 7 nëntor — por nuk kishte marrë asnjë përsëritje me ekipin, kështu që ekipi e mbajti inaktiv.
Në mungesë të tij, Shedeur Sanders startoi në javën e 9-të dhe kompletoi 19 nga 31 pasime për 297 jardë dhe 2 prekje në humbjen 23-22 në kohën shtesë kundër Saints. Ai gjeti KC Concepcion Jr. për një prekje prej 64 jardësh në çerekun e katërt dhe Harold Fannin Jr. për një prekje prej 39 jardësh në kohën shtesë. Monken tha pas ndeshjes se ishte shumë krenar për Sandersin. Tani Sanders kthehet në rolin e zëvendësuesit.
Në tetë ndeshje në vitin 2026, Watson ka kompletuar 163 nga 249 pasime për 1,806 jardë, me 7 prekje dhe 3 ndërprerje, duke marrë 33 sack-e, si dhe 51 vrapime për 217 jardë dhe 1 prekje me vrap. Ai i udhëhoqi Browns drejt një bilanci 5-3 në ndeshjet e tij si titullar, përfshirë pesë ndeshje në të cilat ai udhëhoqi aksione që e çuan ekipin përpara në çerekun e katërt. Browns janë 5-4 në përgjithësi dhe ende në garë për play-off.
Ndeshja ka edhe një dimension personal: Watson është në vitin e fundit të kontratës së tij, Houston e zgjodhi në draft në vitin 2017 dhe e shkëmbeu në Cleveland pesë vjet më vonë, dhe kjo do të jetë ndeshja e tij e tretë kundër ish-ekipit të tij. Pas kësaj ndeshjeje, Cleveland ka pushim në javën e 11-të.
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