Koalicioni saudit rrëzon dy raketa drejt perëndimit dhe dy dronë drejt Mekës, Huthi-t mohojnë shënjestrimin e qytetit të shenjtë
Mbrojtja ajrore e Arabisë Saudite interceptoi të mërkurën raketa dhe dronë të Huthi-ve të lëshuar drejt Riadit, Mekës dhe rajoneve të tjera të mbretërisë, ndërsa armiqësitë mes grupit të lidhur me Iranin dhe mbretërisë po përkeqësohen, siç njofton Reuters. Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite tha se, përveç tre raketave lundrimi drejt rajonit të Riadit — të raportuara më herët gjatë ditës — shkatërroi edhe dy dronë të drejtuar kah Meka dhe zonat jugore, si dhe dy raketa të drejtuara kah perëndimi i vendit; të njëjtat interceptime i raportoi edhe Al Jazeera në përditësimet e saj live të pasdites.
Meka, ku ndodhen vendet e shenjta për myslimanët në mbarë botën, është qyteti më i shenjtë i Islamit dhe qendra e pelegrinazhit vjetor të haxhit. Zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, mohoi më vonë se grupi kishte shënjestruar Mekën me dron, duke thënë se operacionet e tyre godasin objektet e naftës dhe bazat ushtarake, siç raporton më tej Reuters.
Saree tha gjithashtu se Huthi-t kishin sulmuar një stacion pompimi në Yanbu, një qendër kyçe saudite e naftës që u lejon eksporteve të shmangin Ngushticën e bllokuar të Hormuzit; për këtë pretendim nuk pati asnjë konfirmim nga pala saudite. Mbrojtja Civile saudite lëshoi të mërkurën pasdite alarme për rrezik të mundshëm në qytetet Taif, Yanbu dhe Khamis Mushait, dhe më pas njoftoi se rreziku kishte kaluar, raportoi televizioni shtetëror.
Interceptimet e së mërkurës shënojnë ditën e dytë radhazi që mbrojtja ajrore saudite rrëzon raketa të Huthi-ve drejt Riadit, pasi të martën kishte rrëzuar një raketë balistike dhe një raketë lundrimi, tha koalicioni. Grupi, që kontrollon pjesën më të populluar të Jemenit, i ka intensifikuar sulmet ndaj kryeqytetit saudit ditët e fundit, duke thënë se po përgjigjet ndaj sulmeve saudite në Jemen; një sulm i Huthi-ve të dielën dëmtoi një ndërtesë administrative të Aramco-s në qendrën financiare të Riadit.
Përleshjet e ripërtërira mes dy palëve janë intensifikuar që nga shtatori, kur Huthi-t avancuan drejt Ngushticës Bab el-Mandeb, pikës strategjike detare në hyrjen jugore të Detit të Kuq. Që atëherë, Huthi-t kanë shtuar goditjet ndaj aeroporteve, porteve dhe objekteve të naftës saudite, ndërsa Arabia Saudite ka shtuar sulmet ajrore ndaj objektivave të Huthi-ve në Jemen.
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