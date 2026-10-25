Votimi i hershëm në rritje të fortë në SHBA, demokratët dhe të pavarurit përpara republikanëve në shtetet kyçe
Gati 24 milionë fletëvotime janë hedhur tashmë në gjithë Shtetet e Bashkuara përpara zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, ndërsa të dhënat e votimit të hershëm tregojnë një angazhim dukshëm më të madh të demokratëve dhe të votuesve të pavarur në disa shtete me gara të ngushta për Senatin dhe Dhomën e Përfaqësuesve.
Sipas gjurmuesit të votimit të hershëm të On Point Politics, siç raporton The Hill, deri të shtunën numri i fletëvotimeve të hedhura në shkallë vendi — me postë dhe personalisht — i është afruar 24 milionëve. Analistët zgjedhorë paralajmërojnë megjithatë se pjesëmarrja e hershme nuk tregon domosdoshmërisht se për kë kanë votuar zgjedhësit dhe cila parti do të mbizotërojë në fund.
Karolina e Veriut jep një nga sinjalet më të qarta të angazhimit demokrat. Sipas analizës së politologut Michael Bitzer nga Kolegji Catawba, të cituar nga The Hill, deri të enjten ishin hedhur rreth 1,27 milionë fletëvotime, rreth 37% më shumë se në të njëjtën pikë të zgjedhjeve të mesmandatit të vitit 2022. Pjesëmarrja e demokratëve të regjistruar është rritur me 47%, ajo e votuesve të pavarur me 60%, ndërsa ajo e republikanëve vetëm me 2,6%.
Rritje të forta janë regjistruar edhe në shtete të tjera me gara të ngushta për Senatin: në Kansas votimi i hershëm është rreth 69% mbi nivelin e vitit 2022, në Maine 41% dhe në Iowa 24%, sipas një analize të New York Times mbi të dhënat shtetërore. “Është i njëjti model. Demokratët dhe të pavarurit janë të angazhuar. Republikanët nuk janë aq të angazhuar”, i tha The Hill profesori Michael McDonald i Universitetit të Floridës, i cili ndjek nga afër votimin e hershëm.
Në Teksas, ku demokrati James Talarico synon t’i japë fund serisë së gjatë të humbjeve të partisë së tij në garat shtetërore, modelimi i Decision Desk HQ mbi rreth 2,06 milionë fletëvotimet e hedhura deri të enjten vlerëson 44,3% votues demokratë përballë 43,7% republikanë. Në qarkun Travis, ku ndodhet Austin, mbi 158 mijë banorë votuan personalisht në katër ditët e para, rreth 61% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2022.
Edhe në Xhorxhia, ku senatori demokrat Jon Ossoff kërkon rizgjedhjen në një garë të vëzhguar nga afër, deri të enjten ishin hedhur rreth 1,5 milionë fletëvotime, ndërsa në Virxhinia, ku demokratët synojnë disa vende republikane në Dhomë, numri i votave të hershme i afrohet 930 mijëve — rreth 80% më shumë se në vitin 2022.
Republikanët kanë ende kohë ta ngushtojnë diferencën deri në Ditën e Zgjedhjeve, sidomos nëse thirrjet e presidentit Donald Trump për votim të hershëm ndryshojnë sjelljen e votuesve të tyre, të cilët tradicionalisht presin ditën e fundit. “Pyetja e madhe këtë vit është nëse republikanët do të përfitojnë më shumë nga votimi i hershëm”, tha politologia Andra Gillespie e Universitetit Emory.
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