«The Great Gatsby: A Jazz Ballet Odyssey» bën debutimin ndërkombëtar në Singapor: baleti xhaz mbërrin në Esplanade Theatre në janar
Pas sezonëve të shitur plotësisht në Sidnei dhe Melburn, produksioni i BIG Live sjell botën e Jay Gatsby-t në skenë përmes baletit, tap-it dhe xhazit — ndalesa e parë jashtë Australisë, nga 27 janari deri më 4 shkurt 2027
Romani i famshëm i F. Scott Fitzgerald-it po përgatitet për ndalesën e tij të parë ndërkombëtare në formën e baletit xhaz. Siç njofton BroadwayWorld, produksioni «The Great Gatsby: A Jazz Ballet Odyssey» i kompanisë BIG Live do të ngjitet në Esplanade Theatre të Singaporit nga 27 janari deri më 4 shkurt 2027, pas sezonëve të shitur plotësisht në Sidnei dhe në Melburn.
Sezoni i Singaporit shënon ndalesën e parë jashtë Australisë për shfaqjen, ndërsa turneu australian vazhdon dhe për më vonë gjatë vitit 2027 janë planifikuar shfaqje edhe në Britaninë e Madhe dhe në Shtetet e Bashkuara. Për BIG Live bëhet fjalë për një rikthim në Esplanade, ku gjatë tetë muajve të fundit kompania ka pasur dy sezone të shitura plotësisht, me «Dracula: Ballet at its Darkest» dhe me «The Nutcracker».
Produksioni e rishikon romanin e Fitzgerald-it përmes baletit, tap-it dhe xhazit, duke sjellë në skenë botën e shkëlqimit, dëshirës dhe obsesionit të Jay Gatsby-t në një ritregim bashkëkohor teatror, të ndërtuar mbi lëvizjen, muzikën dhe intensitetin psikologjik. Regjinë dhe koreografinë i nënshkruan Joel Burke, i cili e paraqet Gatsby-n jo thjesht si figurë satire, por si një romantik të konsumuar nga besimi se e kaluara mund të ribëhet; koreografia lëviz mes energjisë ekstravagante të festave legjendare të Gatsby-t dhe momenteve të intimitetit e cenueshmërisë.
Partiturën origjinale e kanë kompozuar Jason Fernandez, fitues i çmimit Emmy, së bashku me Dominic Cabusi-n. Një bandë xhazi live, e përbërë nga muzikantë ndërkombëtarë, performon në çdo shfaqje në Esplanade dhe ngjitet në skenë gjatë skenave të festave të Gatsby-t. «Edhe pse është një përvojë e plotë teatrore, dua atë ndjesinë e “s’më besohet që mbaroi tashmë”», thotë Burke, sipas BroadwayWorld. «Teatri duhet të të transportojë.»
Në skenë do të jenë 35 balerinë dhe muzikantë live. Sezoni i Singaporit i ofron publikut një lexim të ri të një prej historive më të qëndrueshme të dashurisë në letërsi, nga shkalla marramendëse e festave famëkeqe të Gatsby-t te intimiteti i ndjekjes së tij pas së kaluarës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.