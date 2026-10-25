GUR: Rusia po i kthen territoret e pushtuara të Ukrainës në enklava kriminale
Drejtoria Qendrore e Inteligjencës e Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës thotë se situata në territoret e pushtuara përkohësisht po përkeqësohet dhe pushtuesit po i kthejnë rajonet e robëruara në enklava kriminale, ku mbizotërojnë banditizmi dhe paligjshmëria.
“Situata në territoret e pushtuara përkohësisht të Ukrainës po përkeqësohet — pushtuesit rusë në fakt po i kthejnë rajonet e robëruara në enklava kriminale, ku mbizotërojnë banditizmi dhe paligjshmëria”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë Qendrore të Inteligjencës (GUR) të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, siç njofton Ukrinform. Sipas GUR-it, gjendjen katastrofike në këto territore e regjistrojnë edhe raportet dhe vlerësimet e mbyllura të vetë shtetit agresor.
Në Moskë, si faktorë rreziku për kontrollin mbi territoret e pushtuara konsiderohen qarkullimi i paligjshëm i armëve dhe eksplozivëve, alkoolizmi kronik i pushtuesve, që shkakton përleshje e rrahje në rrugë, rritja e krimit kibernetik dhe vjedhja e fondeve buxhetore, të cilat, për shkak të problemeve ekonomike të Rusisë, u ndahen të ashtuquajturave “administrata” gjithnjë e më pak.
Popullsia jeton në frikë të vazhdueshme për shkak të regjimit të ashpër kundërzbulues, kërcënimit të dhunës nga kriminelët e luftës të ushtrisë ruse dhe represioneve, gjë që e forcon qëndrimin negativ ndaj pushtuesve. Ndërkohë standardi i jetesës bie: varfëria, mungesa e punës, e ushqimit, e ilaçeve, e karburantit dhe e mjeteve të domosdoshme e shtojnë largimin e njerëzve. Në këtë sfond, Rusia përpiqet të forcojë propagandën pozitive për të ashtuquajturat “projekte social-ekonomike” dhe “programe për rritjen e lindshmërisë”, duke e izoluar njëkohësisht popullsinë nga kanalet alternative të komunikimit.
“Për të forcuar kontrollin në territoret e pushtuara përkohësisht, udhëheqësit e Kremlinit, ndër të tjera, synojnë të forcojnë mbikëqyrjen mbi administratat pushtuese ruse, përfshirë kolaboracionistët që mbajnë poste në organet pushtuese — as më proruseve prej tyre Moska nuk u beson plotësisht”, theksoi GUR. Siç ka raportuar Ukrinform, zëvendëskryeministri rus Marat Khusnullin është bërë kuratori i ri i territoreve të pushtuara të Ukrainës, duke zëvendësuar ish-zëvendësshefin e Administratës së Presidentit rus, Dmitri Kozak.
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