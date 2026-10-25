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25 Tet 2026
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Ukraina

Trump: Pas luftës, SHBA-ja do të bëjë biznes me Ukrainën dhe Rusinë

Presidenti amerikan Donald Trump tha se Uashingtoni do të bëjë biznes si me Ukrainën ashtu edhe me Rusinë pasi lufta mes tyre të përfundojë, duke shprehur shpresën për një marrëveshje paqeje mes dy vendeve.

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Presidenti amerikan Donald Trump (Foto: Ukrinform)

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka shprehur shpresën për zgjidhjen e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës dhe ka deklaruar se, pas përfundimit të saj, Uashingtoni do të bëjë biznes me të dyja vendet. Ai i bëri deklaratat duke folur me gazetarët pasi votoi së bashku me Zonjën e Parë, Melania Trump, në Palm Beach të Floridës, siç njofton agjencia ANI. “Do të donim të ktheheshim në jetën ku Rusia dhe Ukraina bëjnë një marrëveshje, dhe atëherë do të mund të bënim biznes me të dyja. Do të bëjmë biznes me Ukrainën dhe me Rusinë pasi kjo luftë të përfundojë, mendoj”, tha Trump.

Zonja e Parë, Melania Trump, vuri në dukje mbështetjen e Vatikanit dhe përmendi armëpushimin që pritet të nisë më 27 tetor: “Është shumë mirë që kemi mbështetjen e Papës dhe ata po nisin armëpushimin më 27 tetor; shpresoj që gjithçka të shkojë siç është planifikuar. Kemi folur me të dy, me presidentin Putin dhe me presidentin Zelenskyy; kemi nënshkruar marrëveshje”, tha ajo. Duke reaguar për angazhimin e saj, Trump tha: “Mendoj se ajo po bën më mirë se profesionistët tani”.

Deklaratat vijnë ndërsa përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës vazhdojnë. Rifillimi i lidhjeve tregtare të Uashingtonit me të dyja vendet do të varej nga rrjedha e konfliktit, kushtet e një marrëveshjeje të mundshme paqeje dhe regjimi i sanksioneve në fuqi.

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