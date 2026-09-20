Sulme të reja izraelite godasin paramedikët në Libanin jugor: tre të plagosur në Nabatieh dhe Arab Salim
Dy sulme ajrore njëri pas tjetrit goditën qytetin jugor të Nabatieh-së, ndërsa një sulm i tretë shënjestroi një ekip paramedikësh në periferi të Arab Salim-it, njoftoi Ministria e Shëndetësisë e Libanit.
Forcat izraelite kanë kryer sulme të reja ajrore në Libanin jugor, duke goditur ekipet e ndihmës së shpejtë, njoftoi Ministria e Shëndetësisë e Libanit. Sipas njoftimit, dy sulme ajrore njëri pas tjetrit goditën qytetin jugor të Nabatieh-së, ndërsa një sulm i tretë shënjestroi një ekip paramedikësh në periferi të qytetit Arab Salim.
Tre paramedikë u plagosën në sulm, tha ministria, pa dhënë detaje të mëtejshme për gjendjen e tyre shëndetësore. Sulmet vijnë në kuadër të përshkallëzimit të vazhdueshëm të luftimeve në kufirin izraelito-libanez, paralelisht me luftën më të gjerë SHBA–Iran.
Izraeli ka shtuar ndjeshëm sulmet në Libanin jugor javët e fundit, duke thënë se shënjestron infrastrukturën e Hezbollah-ut, grupit të mbështetur nga Irani. Nga ana tjetër, autoritetet libaneze kanë denoncuar goditjen e ekipeve mjekësore dhe infrastrukturës civile.
Burimi: Al Jazeera
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