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30 Sht 2026
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Film

Filmi i shkurtër i prodhuar me AI «The Gifted» fiton garën inauguruese Future Vision XPRIZE: 2.5 milionë dollarë për versionin e metrazhit të gjatë

Krijimi i Jeff Synthesized për një djalë 11-vjeçar që rindërton zërin dhe shpirtin e nënës së tij të ndjerë përmes kodit, u zgjodh mes më shumë se 2 500 projekteve nga e gjithë bota; Range Media Partners dhe Google do të mbështesin prodhimin e filmit të gjatë.

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«The Gifted» — filmi i shkurtër i prodhuar me ndihmën e inteligjencës artificiale nga regjisori i pavarur Jeff Synthesized — është shpallur fituesi i parë i garës ndërkombëtare Future Vision XPRIZE, një konkurs global për kinemanë shkencore-fantastike që u kërkon kineastëve të përgjigjen pyetjes: «Çfarë duket një e ardhme që ia vlen të ndërtohet?», siç njofton Deadline. Fituesi u shpall live në skenën e Moonshots LIVE në Los Angeles, para një jurie me emra të njohur si astrofizikani Neil deGrasse Tyson, romancieri Neal Stephenson, nënkryetarja e Google për Teknologjinë dhe Shoqërinë Mira Lane dhe Rod Roddenberry i Roddenberry Entertainment.

The Gifted ndjek një djalë 11-vjeçar që, i shtyrë nga dashuria, përpiqet të rindërtojë nënën e tij të ndjerë nga gjurmët digjitale që ajo ka lënë pas — mesazhet, zërin dhe ditarin e saj. Ajo që zgjohet nuk urdhëron kurrë, vetëm pyet, dhe bëhet një prani e qetë e mbështetshme për gjithë komunitetin — një pasqyrim i besimit të kineastit se premtimi më i madh i teknologjisë qëndron te empatia dhe lidhja njerëzore, e jo te aparatet e shkëlqyera.

Sipas faqes zyrtare të XPRIZE, çmimi përfshin 100 mijë dollarë cash për zhvillimin e skenarit dhe 2.5 milionë dollarë si investim equity për prodhimin e filmit të metrazhit të gjatë, me zhvillimin dhe prodhimin të mbështetur nga Range Media Partners dhe Google përmes nismës 100 ZEROS. Republic Film do të hapë një fushatë publike investimi për prodhimin. Veçantia e projektit është se Synthesized e realizoi krejtësisht vetë — regjinë, montazhin, muzikën dhe mix-in e zërit — mes orëve të gjata të punës, duke e përzgjedhur atë mes më shumë se 2 500 trailer-ave dhe trajtimeve nga e gjithë bota.

Katër vendet e dyta — «Nobody Dies on Mars», «Thorne Protocol», «Senti» dhe «Slingshot» — morën secili 100 mijë dollarë cash. The Gifted fitoi edhe çmimin e publikut SPECS të sponsorizuar nga Snap, me votim tërësisht publik, duke marrë 50 mijë dollarë shtesë.

Fitorja e The Gifted vjen në një moment debati të ashpër në Hollywood për rolin e inteligjencës artificiale në krijimin kinematografik, dhe e vendos konkursin në qendër të vëmendjes së industrisë. Nisma 100 ZEROS e Google synon të financojë prodhimin e qindra projekteve filmike, dhe ky fitues është testi i parë i madh i ambicies së teknologjisë për të hyrë seriozisht në botën e kinemasë.

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