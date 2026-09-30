Festivali Ndërkombëtar i Filmit SOHO shpall programin e edicionit të 17-të: mbi 100 premiera, 35 prej tyre botërore
Nga 7 deri më 13 tetor, Nju Jorku shndërrohet në qendër të kinemasë së pavarur; nata e hapjes i takon mister-komedisë "JACKRABBIT" të xhiruar në rrugët e qytetit.
Festivali Ndërkombëtar i Filmit SOHO (SIFFNYC) ka shpallur programin e edicionit të 17-të, që do të mbahet nga 7 deri më 13 tetor 2026 në Nju Jork: mbi 100 premiera, përfshirë 35 premiera botërore, siç njofton BroadwayWorld.
Festivali do të hapet me „JACKRABBIT“, një mister-komedi-thriller amerikan nga Ballard C. Boyd, fitues i Emmy-t dhe Peabody-t, producent dhe regjisor prej kohësh në „The Late Show with Stephen Colbert“. I xhiruar në rrugët e Nju Jorkut, filmi ka në kast Kuhoo Verma, Taylor Ortega, Saamer Usmani, Soojeong Son dhe Mark Gessner, dhe ndjek një gazetare investigative dhe një aktore në vështirësi që bashkohen pas zhdukjes misterioze të mikut të tyre më të mirë. Boyd dhe ekipi i filmit konfirmohen në Natën e Hapjes.
Prezantimet speciale përfshijnë: „GANGLAND“, dramën kriminale të Vincent Grashaw me Lou Diamond Phillips dhe Nick Stahl; „3 DAYS RISING“, një ri-interpretim psikologjik-horror i „Rënies së Shtëpisë Usher“ të Edgar Allan Poe-së, me performancën e fundit kryesore të Peter Greene (të ndjerë) përkrah Mickey Rourke dhe Ice-T; „JESUS LAND“, adaptimi i memoareve bestseller të Julia Scheeres me Juliette Lewis; „MILAREPA“ e Louis Nero-s me Harvey Keitel dhe F. Murray Abraham; dhe „THE KING OF BLACK GOO“ me DJ Qualls dhe Margaret Cho.
Festivali bashkëpunon me Zyrën e Kryebashkiakut të Nju Jorkut për Median dhe Argëtimin (MOME) përmes turit të dëgjesave „Made in NY“ me komisionerin Rafael Espinal — për stimuj, leje dhe burime që ta mbajnë Nju Jorkun një vend ku filmi mund të lulëzojë; përveç kësaj, parashikohet një seri shfaqjesh me New York Women in Film & Television (NYWIFT).
Programi ndërkombëtar sjell nga Koreja e Jugut „KARLOVY VARY“, komedi-dramë për kaosin e realizimit të një filmi të pavarur; nga Japonia „SHAMBHALA STORY“ e Toshio Sekine-s, që nis nga budizmi tibetian drejt Japonisë, mes spiritualitetit, detyrës dhe dashurisë së ndaluar; dhe nga Franca „THE GLIWENSBOURG CHRONICLES“ e Emilie Tommasi-t, fantazi me udhëtime në kohë në epokën e Luftës së Parë Botërore.
I themeluar në vitin 2009 nga Jorge Ballos, festivali drejtohet nga drejtoresha ekzekutive dhe shefja e programimit Sibyl Reymundo-Santiago. „Me mbi 100 premiera dhe kineastë nga e gjithë bota, ky edicion pasqyron atë që e bën Nju Jorkun një vend të jashtëzakonshëm për filmin e pavarur“, tha ajo. Më shumë detaje në sohofilmfest.com.
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