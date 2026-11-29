“Epidemi” abuzimesh me drogim në Britani, viktimat kërkojnë reforma ndërsa NCA identifikon mbi 270 persona të lidhur me një forum
Pesë vjet pasi zbuloi se bashkëshorti e drogonte dhe ftonte të huaj të abuzonin me të, Laura Bishop i kërkon qeverisë britanike të veprojë urgjentisht kundër asaj që ajo e quan një “epidemi” burrash që komplotojnë online për të qetësuar me sedativë dhe abuzuar seksualisht gratë, siç raporton AFP. Bishop, e cila ka hequr dorë nga anonimiteti dhe këtë muaj e tregoi historinë e saj në dokumentarin e ITV News “Laura’s Story: The Stranger in My Bed”, thotë se në vitin 2021 mendonte se ishte viktima e vetme e “njeriut më të keq në botë”.
Ish-bashkëshorti i saj, Daniel, u dënua në vitin 2022 me më shumë se 14 vjet burg: ai i hidhte sedativë në pije, përfshirë ilaçe dhe një pastrues rrotash makine që përmban sedativin GHB, të porositur nga Holanda, dhe e transmetonte abuzimin drejtpërdrejt në platformën Chatroulette. Në telefonata nga burgu ai pranoi se kishte ftuar të paktën shtatë të huaj, asnjëri prej të cilëve nuk është kapur ende. “Çdo pjesë e udhëtimit të tij të abuzimit u bë më e lehtë nga teknologjia”, thotë Bishop, e cila është edhe eksperte e sigurisë teknologjike.
Shkalla e fenomenit po del në pah në një varg procesesh gjyqësore. Këtë muaj, katër burra u shpallën fajtorë në jugperëndim të Anglisë se i ishin bashkuar Philip Young-it në abuzimin e bashkëshortes së tij të atëhershme Joanne, ndërsa ajo ishte pa ndjenja, për shtatë vjet. Në Mançester po gjykohen nëntë burra të akuzuar për vepra ndaj një gruaje, bashkëshorti i së cilës e drogonte dhe e përdhunonte për më shumë se dy dekada; ai u arrestua pasi gazetarë gjermanë zbuluan një grup global në Telegram. Të enjten, një burrë në Northampton u dënua me 12 vjet burg se kishte abuzuar seksualisht në mënyrë të përsëritur dhe kishte filmuar bashkëshorten e tij pa ndjenja, të dopuar me tableta gjumi.
Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA) pranoi në një informim për mediat se hetuesit u habitën nga shkalla e veprave: një hetim i saj identifikoi më shumë se 270 individë të lidhur me një forum të tillë, duke nisur të paktën 14 hetime të veçanta në Britani dhe jashtë saj. Sipas shifrave vjetore të krimit të publikuara vitin e kaluar, gati një e katërta e viktimave në Angli dhe Uells ishin pa ndjenja ose në gjumë gjatë sulmit seksual më të fundit që kishin përjetuar. “Kjo nuk është thjesht një seri rastesh të pazakonta individuale. Është sjellje sistemike, po aq e përhapur sa pedofilia”, i tha AFP-së Mark Stephens, ekspert ligjor që themeloi Internet Watch Foundation, duke vënë në dyshim nëse institucionet e kanë njohur shkallën e problemit.
Organizata Rape Crisis ka nisur trajnimin e stafit të vijës së parë për të dalluar shenjat e hershme të asaj që quhet “sulm seksual i organizuar i lehtësuar nga drogat”, ndërsa e mbijetuara Zoe Watts ka nisur fushatën #EndEyeCheck kundër praktikës së autorëve për të ndarë përmbajtje me hashtagun “EyeCheck”, që tregon se viktima e droguar është plotësisht pa ndjenja. Rasti i Bishop-it u bë i njohur pas procesit të vitit 2024 në Francë ndaj Dominique Pelicot, i cili kishte rekrutuar dhjetëra burra për të përdhunuar bashkëshorten e tij Gisèle ndërsa ajo ishte pa ndjenja. “Është një emergjencë ndërkombëtare”, thotë Bishop.
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