Ferguson dëmtohet në stërvitjen e së premtes dhe humb rikthimin, Nelson jashtë te Seahawks dhe Sanders titullar i konfirmuar te Browns
Los Angeles Rams pësuan një përmbysje të premten pasdite: trajneri Sean McVay u kishte thënë gazetarëve para stërvitjes se tight end-i Terrance Ferguson pritej të luante të dielën në Washington, në ndeshjen e parë që nga Java 3, por raporti i përditësuar i ekipit e përjashtoi atë, siç njofton Rams Wire. Ferguson, i cili kishte munguar në pesë ndeshje për një ndrydhje të kyçit, pësoi një dëmtim në kërdhokull gjatë stërvitjes së së premtes dhe në raport figuron me kyç dhe kërdhokull.
Te Rams, siç njofton raporti final i publikuar nga SI, jashtë është edhe cornerback-u Jaylen Watson (shpatull), në dyshim janë Trent McDuffie (shpinë, pa asnjë stërvitje gjatë javës), Kam Curl (këmbë), Colby Parkinson (brinjë), Grant Stuard (kërdhokull) dhe Jordan Whittington (shpinë), ndërsa long snapper-i Joe Cardona (kyç) është i dyshimtë. Kuarterbeku Matthew Stafford u stërvit plotësisht gjithë javën. Te Commanders jashtë janë dy marrës: Treylon Burks (këmbë), pa stërvitje gjithë javën, dhe Dyami Brown (pulpë), i shtuar të enjten si i kufizuar dhe i munguar të premten — me Terry McLaurin jashtë për gjithë sezonin, peshën do ta mbajnë Stefon Diggs dhe Antonio Williams. Defensive tackle Jer’Zhan Newton është në dyshim (gjoks), megjithëse u stërvit plotësisht të tri ditët, dhe duhet të aktivizohet nga lista e të dëmtuarve për të luajtur.
Edhe më e rëndë është lista e Seattle Seahawks kundër Arizona Cardinals, siç njofton Pro Football Talk. Guard-i Quenton Nelson përjashtohet për dëmtim në gju: trajneri Mike Macdonald tha se ai do t’i nënshtrohet një procedure të vogël në gju, nuk do të shkojë në listën e të dëmtuarve, por do të jetë javë pas jave. Nelson, i cili debutoi me Seattle në Javën 8, humb kështu ndeshjen e parë si Seahawk; Grey Zabel kthehet në guard-in e majtë dhe Anthony Bradford merr atë të djathtin. Macdonald njoftoi gjithashtu se jashtë janë defensive tackle Leonard Williams (djegie nervore), left tackle Charles Cross (kyç), linebacker-i Uchenna Nwosu (kyç), marrësi Rashid Shaheed (gju) dhe defensive tackle Brandon Pili (shpinë) — të gjithë këta përveç kuarterbekut Sam Darnold, i përjashtuar më herët gjatë javës.
Te Cleveland Browns, ndërkohë, trajneri Todd Monken konfirmoi se Shedeur Sanders do të nisë si titullar kundër New Orleans Saints, siç njofton Dawgs By Nature. Deshaun Watson nuk është përjashtuar ende, megjithëse nuk u stërvit gjithë javën: ai figuron në dyshim për tronditjen dhe mund të pastrohet nga protokolli të shtunën e të jetë zëvendësuesi i Sanders të dielën. Te Browns jashtë është defensive tackle Maliek Collins (bërryl), ndërsa te Saints jashtë është running back-u CJ Donaldson (shpatull dhe tronditje) dhe në dyshim janë Kelvin Banks Jr. (kyç), Martin Emerson (kërcinj), Asim Richards (gisht i madh) dhe Jordyn Tyson (kërdhokull).
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.