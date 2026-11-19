Raporti përfundimtar: superjahti Bayesian kishte një dobësi të panjohur ndaj erërave të forta
Raporti përfundimtar britanik për mbytjen e superjahtit Bayesian në brigjet e Sicilisë, ku humbën jetën shtatë persona përfshirë manjatin e teknologjisë Mike Lynch dhe vajzën e tij, konstaton se anija ishte e cenueshme ndaj erërave të forta në një mënyrë që askush në bord nuk e dinte, sepse nuk ishte vlerësuar kurrë në kushtet ku ishte ankoruar.
Superjahti Bayesian, i cili u mbyt gjatë një stuhie në brigjet e Sicilisë duke marrë jetën e shtatë personave, përfshirë manjatin e teknologjisë Mike Lynch dhe vajzën e tij adoleshente, ishte i cenueshëm ndaj përmbysjes nga erërat e forta në një mënyrë që askush në bord nuk e dinte, sepse anija nuk ishte vlerësuar kurrë në kushtet në të cilat ishte ankoruar, sipas raportit përfundimtar të Degës Britanike të Hetimit të Aksidenteve Detare, siç njofton The Guardian.
Anija 56 metra e gjatë ishte ankoruar pranë portit të peshkimit Porticello kur u mbyt pak para agimit më 19 gusht 2024. Lynch, 59 vjeç, po udhëtonte rreth Sicilisë me familjen dhe miqtë pas lirimit të tij nga akuzat në një çështje të gjatë mashtrimi për shitjen e Autonomy, kompanisë së teknologjisë që ai themeloi, te Hewlett-Packard në vitin 2011. Së bashku me të dhe vajzën e tij 18-vjeçare Hannah humbën jetën avokati Chris Morvillo dhe bashkëshortja e tij Neda, bankieri Jonathan Bloomer dhe bashkëshortja e tij Judy, si dhe kuzhinieri i jahtit, Recaldo Thomas, ndërsa nëntë anëtarë të ekuipazhit dhe gjashtë mysafirë u shpëtuan.
Raporti, i publikuar të enjten, thotë se jahti u godit nga erëra ekstreme prej rreth 70 nyjesh, ose 80 milje në orë, të cilat nuk ishin parashikuar shprehimisht. Era e shtyu anijen në njërën anë për më pak se 15 sekonda dhe ajo u mbyt 18 minuta më vonë. Hetuesit zbuluan se dobësia e jahtit në erëra të forta nuk ishte vlerësuar kurrë për kushtet e ankorimit, me velat e ulura dhe dërrasën qendrore të tërheqshme të ngritur, ndërsa moti ekstrem me shumë gjasa u shkaktua nga një shpërthim i fuqishëm ajri nga një stuhi, që godet detin dhe përhapet me forcë të madhe.
Kryeinspektori i Degës së Hetimit të Aksidenteve Detare, Rob Loder, tha se aksidenti u zhvillua me një shpejtësi të jashtëzakonshme: brenda vetëm 14 minutash, kushtet e qeta u kthyen në erëra prej të paktën 68 nyjesh, të cilat për më pak se 15 sekonda e shtynë jahtin në anë. Sipas raportit, informacioni i miratuar fillimisht për qëndrueshmërinë, që ekuipazhi kishte në dispozicion, nuk e kishte identifikuar këtë rrezik, dhe udhëzimet për marinarët nuk jepnin detaje të mjaftueshme për ndikimin e kushteve të mundshme të motit.
Gjetjet duket se bien ndesh me raportimet e fundit nga Italia, ku prokurorët, sipas raportimeve, kanë fajësuar gabimet e ekuipazhit. Procedurat e hetimit gjyqësor në Britani po shqyrtojnë vdekjet e Mike dhe Hannah Lynch dhe të Jonathan e Judy Bloomer, ndërsa edhe Agjencia Detare dhe e Rojeve Bregdetare po heton mbytjen, dhe përfundimet e raportit pritet të ndikojnë në të dyja hetimet në muajt në vijim.
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