Lëvizjet e së mërkurës në NFL: Norman-Lott dhe Randall aktivizohen, Wiley dhe Richter përfundojnë në listën e të dëmtuarve
E mërkura, 18 nëntor, solli një seri ndryshimesh roster-i në NFL, sipas përmbledhjes së transaksioneve të Pro Football Rumors, “Minor NFL Transactions: 11/18/26”, nga Ely Allen, publikuar më 18 nëntor 2026 në orën 18:42 ET.
Kansas City Chiefs aktivizuan defensive tackle Omarr Norman-Lott nga lista reserve/physically unable to perform dhe vendosën tight end Jared Wiley në injured reserve.
Baltimore Ravens aktivizuan nga injured reserve running back Adam Randall.
Buffalo Bills aktivizuan nga lista reserve/PUP pritësin Tyrell Shavers.
Minnesota Vikings nënshkruan pritësin Jeshaun Jones nga practice squad në roster-in aktiv dhe vendosën outside linebacker Bo Richter në injured reserve.
Philadelphia Eagles morën nga waivers offensive lineman Ajani Cornelius, i liruar nga Dallas Cowboys. Cowboys e liruan Cornelius për t’i bërë vend guard-it të practice squad-it Nick Leverett, ndërsa përballen me mungesën e Tyler Booker në linjën sulmuese. Është e rrallë që ekipet të heqin dorë kaq shpejt nga zgjedhjet e draftit, dhe zgjedhja e raundit të gjashtë të vitit të kaluar nga Oregon gjen vend te rivalët Eagles.
Denver Broncos hapën dritaren e stërvitjes për tight end Caleb Lohner, ndërsa Tampa Bay Buccaneers hapën dritaren e stërvitjes për cornerback Josh Hayes.
Miami Dolphins nënshkruan defensive end Max Llewellyn nga practice squad në roster-in aktiv.
Lëvizjet vijnë në prag të Javës 11, që hapet të enjten me Indianapolis Colts te Houston Texans.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.