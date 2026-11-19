Pau Gasol dhe Vanessa Bryant bashkojnë forcat për të blerë Los Angeles Sparks
Los Angeles Sparks, një nga skuadrat themeluese të WNBA-së, mund të ndryshojë pronar, dhe në garë është një dyshe me peshë të veçantë për qytetin. Sipas burimeve të cituara të mërkurën nga Sports Business Journal, disa grupe investitorësh po përpiqen të blejnë skuadrën nga pronari kryesor Mark Walter, dhe njëri prej tyre është dyshja e Pau Gasol dhe Vanessa Bryant.
Gasol, anëtar i Hall of Fame, shok skuadre dhe mik i afërt i të ndjerit Kobe Bryant, nuk e komentoi drejtpërdrejt raportin: përmes një zëdhënësi, ai tha vetëm se kompania e tij Gasol16 Ventures është gjithmonë e hapur për të shqyrtuar investime. Edhe pala e Vanessa Bryant u tregua e rezervuar — një përfaqësues i saj tha se ajo nuk ka pasur personalisht bisedime me Sparks — por burimet e SBJ e përshkruajnë dyshen si ofertuese reale dhe ofertën e tyre si njëkohësisht të arsyeshme dhe sentimentale.
Lidhja e Gasol me WNBA-në nuk është e re: ai kontribuoi në ngritjen e kapitalit prej 75 milionë dollarësh të ligës në vitin 2022 dhe bën pjesë në grupin e investitorëve që zotëron 16 për qind të aksioneve të ligës. Vanessa Bryant, nga ana e saj, është spektatore e shpeshtë në ndeshjet e Sparks dhe drejton Fondacionin Sportiv Mamba & Mambacita, përmes të cilit ka sjellë lojtare të WNBA-së si Sabrina Ionescu dhe Jewell Loyd për të drejtuar klinika basketbolli.
Në garë janë edhe dy grupe të tjera. Një grup i paidentifikuar investitorësh, i mbledhur nga firma e menaxhimit të sportit të femrave Swish Partners, do të shqyrtonte edhe zhvendosjen e skuadrës në Intuit Dome, arenën e Los Angeles Clippers; kontrata e Sparks me Crypto.com Arena skadon në vitin 2029, ndaj një zhvendosje e tillë nuk do të ndodhte para sezonit 2030. Ofertuesi i tretë i njohur është pronari i San Diego Padres, Jose E. Feliciano, së bashku me bashkëshorten Kwanza Jones. Nuk përjashtohet as një grup i katërt: pronarët e ardhshëm të Lakers, Josh Kushner dhe Bob Iger, mund t’i bashkohen garës, ndoshta si aksionerë pakicë.
Walter kërkon rreth 700 milionë dollarë për skuadrën dhe qendrën stërvitore në ndërtim e sipër — 400 milionë më shumë sesa pagoi Tilman Fertitta për Connecticut Sun këtë vit. Çmimi, që përfshin edhe qendrën stërvitore prej 150 milionë dollarësh, fillimisht i kishte stepur disa blerës të mundshëm, por vlerësimi prej 1 miliard dollarësh i Golden State Valkyries e bën atë më të pranueshëm. Walter, i cili e bleu skuadrën në vitin 2014 bashkë me Magic Johnson, ka shitur ndërkohë aksionet e tij te Lakers dhe Chelsea, ndërsa vazhdon të zotërojë Los Angeles Dodgers, skuadrën Cadillac në Formula 1 dhe ligën e hokejit të femrave PWHL.
Interes për Sparks kishte treguar më herët edhe pronari i Clippers, Steve Ballmer, i cili e kishte shqyrtuar blerjen në vitin 2024, por ishte refuzuar nga Walter; sipas SBJ, atij tani i ndalohet blerja gjatë pezullimit njëvjeçar që po vuan në NBA, ndonëse do të donte ta kishte skuadrën si qiramarrëse në Intuit Dome. Sparks vijnë nga një sezon zhgënjyes 16–28, me play-off-in e humbur për të gjashtin vit radhazi, por zotërojnë zgjedhjet nr. 6 dhe nr. 7 në draftin e vitit 2027.
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