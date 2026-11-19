Rezultatet e referendumit publikohen të hënën, studentët nuk heqin dorë nga kërkesa për rritje të shujtës
Referendumi studentor përfundon të dielën në orën 23:59, ndërsa rezultatet publikohen të hënën; studentët pranojnë rritjen nga 3.500 në 4.500 denarë, por kërkojnë që ajo të hyjë në fuqi menjëherë, jo nga 1 tetori 2027.
Të hënën do të mësohet se cilin model të subvencionimit të shujtës studentore preferojnë studentët në Maqedoninë e Veriut, siç njofton Alsat. Rezultatet e referendumit studentor pritet të bëhen publike menjëherë pas përfundimit të procesit dhe përgatitjes së dokumentacionit, ndërsa deklarimi kombëtar i studentëve zgjat deri të dielën në orën 23:59.
Sipas Trupit Kombëtar Studentor, pavarësisht modelit që do të zgjidhet — modeli i ri digjital apo modeli ekzistues — studentët kërkojnë që rritja e shujtës të hyjë në fuqi menjëherë, e jo të shtyhet. Kërkesa vjen pas paralajmërimit të ministres së Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, se sistemi i ri i subvencionimit të ushqimit për studentët do të zbatohet nga viti akademik 2027.
Studentët e pranojnë propozimin që shuma të rritet nga 3.500 në 4.500 denarë, por kundërshtojnë që kjo rritje të nisë nga 1 tetori 2027, siç njofton Alsat. Sipas tyre, shtyrja rrezikon që shuma e propozuar të mos i përgjigjet më kostos së jetesës dhe nevojave të studentëve në momentin e zbatimit, pasi shujta nuk është rritur prej tre vitesh.
“Studentët studiojnë tani dhe kanë nevojë për ushqim tani. Me 140 denarë sot nuk mund të blihet pothuajse asgjë. Nuk mund të pritet deri në vitin 2027, sepse deri atëherë inflacioni dhe rritja e kostos së jetesës do ta bëjnë të pamjaftueshme edhe shumën prej 4.500 denarësh. Studentët kërkojnë që t’u respektohen të drejtat dhe të zbatohen ligjet”, tha Angella Vasilevska nga Trupi Kombëtar Studentor, siç citohet nga Alsat.
Ndërkohë mbetet të shihet nëse institucionet do ta marrin parasysh kërkesën e studentëve për rritje të menjëhershme, pa pritur zbatimin e sistemit të ri në vitin akademik 2027-2028.
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