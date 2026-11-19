Reuters: Goditjet ukrainase kanë ulur me 45% përpunimin e naftës në rafineritë ruse që nga fundi i tetorit
Reuters raportoi më 18 nëntor, duke cituar dy burime të industrisë, se goditjet ukrainase që nga fundi i tetorit kanë ulur me 45% vëllimet e kombinuara të përpunimit të naftës bruto në rafineritë ruse, siç raporton Reuters, në raportimin e përcjellë nga The Kyiv Independent.
Sulmet gjatë 20 ditëve të fundit kanë ndërprerë ose ndalur operacionet në 15 nga 35 rafineritë kryesore të Rusisë, nga 9 në mesin e javës së kaluar. Përpunimi ra nga mbi 700.000 ton metrikë në ditë në fund të tetorit në rreth 400.000 ton në ditë, rreth 3 milionë fuçi në ditë.
Kapaciteti nominal i kombinuar i rafinerive të prekura është rreth 500.000 ton në ditë, afërsisht 54% e kapacitetit total primar prej rreth 930.000 ton në ditë. Vëllimet mesatare të nëntorit mbeten mbi 500.000 ton në ditë, rreth 5-10% nën nivelet e shtatorit dhe tetorit.
Ndër impiantet e prekura janë ato në Ryazan, Yaroslavl, Kirishi dhe rajonin e Vollgës.
Ministria ruse e Energjisë nuk iu përgjigj kërkesës së Reuters-it për koment.
Më 15 nëntor, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat ukrainase kanë nxjerrë jashtë funksionit 55% të kapacitetit rus të rafinimit, ndërsa më 10 nëntor Reuters raportoi një ulje prej rreth 30%. Vetëm javën e fundit u goditën rafineria Ilsky, një depo nafte në Azov, rafineria e Volgogradit dhe rafineria më e madhe e Rusisë.
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