“Lotaria”, ekspertja Popovska: nuk kam konstatuar shkelje të procedurës
Ekspertja e Prokurorisë Anita Popovska u mor në pyetje të kryqëzuara në gjykimin për “Lotarinë Shtetërore” dhe tha se nuk kishte konstatuar shkelje të procedurës, duke iu referuar ekspertizës së qershorit dhe rrjedhës së procedurës që nisi në dhjetor 2022.
Ekspertja e Prokurorisë, Anita Popovska, ka deklaruar në gjykimin për “Lotarinë Shtetërore” se nuk ka konstatuar shkelje të procedurës, siç njofton Alsat. Ajo u mor në pyetje të kryqëzuara nga mbrojtja e Përparim Bajramit, Artan Grubit dhe gjashtë të akuzuarve të tjerë, të cilët e pyetën kryesisht për ekspertizën e Prokurorisë Publike të hartuar në qershor të këtij viti.
Sipas asaj ekspertize, siç njofton Alsat, procedura nisi në dhjetor të vitit 2022 dhe u mbështet në një plan financiar, si edhe në një plan të prokurimit publik që përfshinte planin e investimeve. Në shkurt të vitit 2023, Qeveria e miratoi këtë plan, ndërsa në fund të majit Ministria e Financave dha pëlqimin për informacionin e Lotarisë Shtetërore.
Informacioni u miratua në qershor, por pa vendim, sepse Qeveria nuk kishte të drejtë vendimmarrjeje në këtë rast, pasi vepronte si kuvend i aksionarëve, thuhet në raportimin e Alsat. Ekspertja ka konstatuar gjithashtu se bordi mbikëqyrës e nisi procedurën në gusht të vitit 2023 dhe se më pas u siguruan 800 pajisje të prokuruara.
Mbrojtja e Bajramit dhe e Grubit theksoi edhe se, sipas ligjit, nga 1 janari i vitit 2027 shteti do të jetë organizatori i vetëm i lojërave të fatit, një fakt që, sipas saj, e zbraz akuzën nga kuptimi.
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