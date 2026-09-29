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Perime

Briam greke — perime mesdhetare të pjekura në furrë me vaj ulliri dhe rigon

Perime të freskëta të pjekura ngadalë në furrë me vaj ulliri ekstra të virgjër, domate dhe rigon — gjella klasike greke, e shëndetshme, vegjetariane dhe plot shije mesdhetare.

· 2 min lexim

Briami është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës greke: perime të stinës — patëllxhanë, kunguj, speca, patate e domate — të pjekura ngadalë në furrë me vaj ulliri të bollshëm dhe rigon. E thjeshtë, e shëndetshme dhe plotësisht vegjetariane, shërbehet e ngrohtë ose në temperaturë ambienti, me bukë të freskët për të përthithur salcën e shijshme.

PËRBËRËSIT

  • 2 patëllxhanë mesatarë, të prerë në kube
  • 2 kunguj të njomë, të prerë në feta
  • 2 speca të kuq, të prerë në rripa
  • 4 patate mesatare, të prera në feta të holla
  • 4 domate të pjekura, të grira hollë (ose 400 g domate të konservuara)
  • 1 qepë e madhe, e prerë në feta të holla
  • 4 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 150 ml vaj ulliri ekstra të virgjër
  • 1 lugë çaji rigon i thatë
  • 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • 100 ml ujë të ngrohtë (nëse nevojitet)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Ngrohe furrën në 200°C. Pritini patëllxhanët në kube, hidhini në ujë me kripë dhe lërini 20 minuta që të humbasin idhësinë; më pas shpëlajini e thajini mirë.
  2. Qëro dhe pritini patatet në feta të holla, kungujt në feta, specat në rripa dhe qepën në feta të holla.
  3. Në një tavë të madhe përziej të gjitha perimet me domatet e grira, hudhrën e shtypur, rigonin, kripën dhe piperin. Hidhe vajin e ullirit dhe përziej mirë që perimet të mbulohen me vaj.
  4. Shto ujin e ngrohtë rreth perimeve. Mbulojeni tavën me letër alumini dhe futeni në furrë për 45 minuta.
  5. Hiq letrën e aluminit dhe piqini edhe 25–30 minuta të tjera, derisa perimet të zbuten plotësisht dhe të marrin ngjyrë të artë. Spërkati me majdanoz të freskët të grirë.
  6. Servire briamin të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, me bukë të freskët dhe, sipas dëshirës, me feta djathi.

Kohëzgjatja dhe porcionet

  • Përgatitja: 25 minuta (+ 20 minuta pritje për patëllxhanët)
  • Pjekja: rreth 75 minuta
  • Porcionet: 4–6

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