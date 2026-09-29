Briam greke — perime mesdhetare të pjekura në furrë me vaj ulliri dhe rigon
Perime të freskëta të pjekura ngadalë në furrë me vaj ulliri ekstra të virgjër, domate dhe rigon — gjella klasike greke, e shëndetshme, vegjetariane dhe plot shije mesdhetare.
Briami është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës greke: perime të stinës — patëllxhanë, kunguj, speca, patate e domate — të pjekura ngadalë në furrë me vaj ulliri të bollshëm dhe rigon. E thjeshtë, e shëndetshme dhe plotësisht vegjetariane, shërbehet e ngrohtë ose në temperaturë ambienti, me bukë të freskët për të përthithur salcën e shijshme.
PËRBËRËSIT
- 2 patëllxhanë mesatarë, të prerë në kube
- 2 kunguj të njomë, të prerë në feta
- 2 speca të kuq, të prerë në rripa
- 4 patate mesatare, të prera në feta të holla
- 4 domate të pjekura, të grira hollë (ose 400 g domate të konservuara)
- 1 qepë e madhe, e prerë në feta të holla
- 4 thelpinj hudhër, të shtypur
- 150 ml vaj ulliri ekstra të virgjër
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- 100 ml ujë të ngrohtë (nëse nevojitet)
HAPAT E PËRGATITJES
- Ngrohe furrën në 200°C. Pritini patëllxhanët në kube, hidhini në ujë me kripë dhe lërini 20 minuta që të humbasin idhësinë; më pas shpëlajini e thajini mirë.
- Qëro dhe pritini patatet në feta të holla, kungujt në feta, specat në rripa dhe qepën në feta të holla.
- Në një tavë të madhe përziej të gjitha perimet me domatet e grira, hudhrën e shtypur, rigonin, kripën dhe piperin. Hidhe vajin e ullirit dhe përziej mirë që perimet të mbulohen me vaj.
- Shto ujin e ngrohtë rreth perimeve. Mbulojeni tavën me letër alumini dhe futeni në furrë për 45 minuta.
- Hiq letrën e aluminit dhe piqini edhe 25–30 minuta të tjera, derisa perimet të zbuten plotësisht dhe të marrin ngjyrë të artë. Spërkati me majdanoz të freskët të grirë.
- Servire briamin të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, me bukë të freskët dhe, sipas dëshirës, me feta djathi.
Kohëzgjatja dhe porcionet
- Përgatitja: 25 minuta (+ 20 minuta pritje për patëllxhanët)
- Pjekja: rreth 75 minuta
- Porcionet: 4–6
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