Gjuvec ballkanik me mish viçi dhe perime — gjella e pjekur ngadalë në enë balte
Gjuveci është një gjellë klasike e Ballkanit, e përhapur nga Turqia në Bullgari, Greqi, Shqipëri e Kosovë: mish i butë viçi dhe perime të ngjyrosura nga domatet, të pjekura ngadalë në enë balte derisa shijet të bashkohen në një salcë të pasur. Është gjella ideale për familjen — kërkon pak përgatitje dhe furra bën pjesën tjetër.
Përbërësit (6 porcione):
- 800 g mish viçi, i prerë në copa
- 2 qepë të mesme, të grira hollë
- 4 thelpinj hudhër, të grira
- 3 domate të pjekura (ose 400 g domate të konservuara)
- 3 patate, të prera në kubikë
- 2 karota, të prera në rrathë
- 2 speca të kuq, të prerë në shirita
- 1 patëllxhan, i prerë në kubikë
- ½ filxhan oriz
- 100 ml vaj ulliri
- 1 lugë çaji paprika të ëmbël
- 1 lugë çaji rigon
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- 200 ml lëng mishi ose ujë të nxehtë
- Majdanoz i freskët për servirje
Koha e përgatitjes:
30 minuta përgatitje + rreth 1 orë e 30 minuta pjekje
Porcionet:
6
Hapat e përgatitjes:
- Ngroheni furrën në 180°C. Merrni enën e baltes (gjuvecin) dhe vendosni në të copat e mishit me vajin, paprikën, kripën dhe piperin; përziejini mirë.
- Shtoni qepën, hudhrën, karotat, patatet, specat dhe patëllxhanin mbi mish.
- Shtoni domatet e grira, orizin, rigonin dhe lëngun e mishit ose ujin e nxehtë. Përziejini lehtë të gjithë përbërësit.
- Mbulojeni enën me kapakun e saj (nëse nuk ka kapak, përdorni letër alumini) dhe futeni në furrë për rreth 1 orë e 30 minuta në 180°C.
- Në 15 minutat e fundit hiqeni kapakun që gjella të skuqet lehtë sipër.
- Lëreni gjuvecin të pushojë 10 minuta, zbukurojeni me majdanoz të freskët dhe shërbejeni të ngrohtë me bukë të freskët.
Këshilla: Për shije më të pasur, mishin mund ta kavërdisni fillimisht në tigan për 5-6 minuta para se ta vendosni në enën e baltes. Bamjet (150 g, të pastruara) janë një shtesë tradicionale shumë e mirë në këtë recetë.
Tema: gjellë ballkanike gjuvec mish viçi
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