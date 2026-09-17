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Mish

Gjuvec ballkanik me mish viçi dhe perime — gjella e pjekur ngadalë në enë balte

· 2 min lexim
Gjuvec ballkanik — foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Gjuveci është një gjellë klasike e Ballkanit, e përhapur nga Turqia në Bullgari, Greqi, Shqipëri e Kosovë: mish i butë viçi dhe perime të ngjyrosura nga domatet, të pjekura ngadalë në enë balte derisa shijet të bashkohen në një salcë të pasur. Është gjella ideale për familjen — kërkon pak përgatitje dhe furra bën pjesën tjetër.

Përbërësit (6 porcione):

  • 800 g mish viçi, i prerë në copa
  • 2 qepë të mesme, të grira hollë
  • 4 thelpinj hudhër, të grira
  • 3 domate të pjekura (ose 400 g domate të konservuara)
  • 3 patate, të prera në kubikë
  • 2 karota, të prera në rrathë
  • 2 speca të kuq, të prerë në shirita
  • 1 patëllxhan, i prerë në kubikë
  • ½ filxhan oriz
  • 100 ml vaj ulliri
  • 1 lugë çaji paprika të ëmbël
  • 1 lugë çaji rigon
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • 200 ml lëng mishi ose ujë të nxehtë
  • Majdanoz i freskët për servirje

Koha e përgatitjes:

30 minuta përgatitje + rreth 1 orë e 30 minuta pjekje

Porcionet:

6

Hapat e përgatitjes:

  1. Ngroheni furrën në 180°C. Merrni enën e baltes (gjuvecin) dhe vendosni në të copat e mishit me vajin, paprikën, kripën dhe piperin; përziejini mirë.
  2. Shtoni qepën, hudhrën, karotat, patatet, specat dhe patëllxhanin mbi mish.
  3. Shtoni domatet e grira, orizin, rigonin dhe lëngun e mishit ose ujin e nxehtë. Përziejini lehtë të gjithë përbërësit.
  4. Mbulojeni enën me kapakun e saj (nëse nuk ka kapak, përdorni letër alumini) dhe futeni në furrë për rreth 1 orë e 30 minuta në 180°C.
  5. Në 15 minutat e fundit hiqeni kapakun që gjella të skuqet lehtë sipër.
  6. Lëreni gjuvecin të pushojë 10 minuta, zbukurojeni me majdanoz të freskët dhe shërbejeni të ngrohtë me bukë të freskët.

Këshilla: Për shije më të pasur, mishin mund ta kavërdisni fillimisht në tigan për 5-6 minuta para se ta vendosni në enën e baltes. Bamjet (150 g, të pastruara) janë një shtesë tradicionale shumë e mirë në këtë recetë.

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