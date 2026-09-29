Sanders: Asnjë ndihmë më ushtarake për Izraelin — pas ndalimit të partive arabe nga zgjedhjet
Senatori amerikan Bernie Sanders ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara t’i japin fund ndihmës ushtarake për Izraelin, pasi komisioni zgjedhor izraelit ndaloi dy partitë kryesore arabe vetëm katër javë para zgjedhjeve parlamentare — një vendim që mund t’i lërë qytetarët palestinezë të Izraelit pa përfaqësuesit e tyre kryesorë në parlament, siç njofton Al Jazeera.
“Nëse nuk ishte e qartë më parë, Netanyahut dhe aleatëve të tij të ekstremit të djathtë u duhet një Izrael ku qytetarët palestinezë trajtohen si qytetarë të dorës së dytë,” shkroi Sanders në një postim në platformën X. “ASNJË NDIHMË MË USHTARAKE PËR IZRAELIN,” shtoi ai me shkronja kapitale.
Thirrja e Sanders vjen në një moment kur lufta shtatëmujëshe SHBA–Izrael–Iran, e nisur në fund të shkurtit me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit, vazhdon të ndezë debate të ashpra në Uashington mbi mbështetjen ushtarake amerikane për Izraelin. Muajt e fundit, një numër në rritje ligjvënësish demokratë kanë kundërshtuar paketat e armëve për Izraelin, duke e kthyer ndihmën ushtarake në një nga çështjet më të nxehta të politikës së jashtme amerikane.
Vendimi i komisionit zgjedhor izraelit për të ndaluar dy partitë kryesore arabe katër javë para votimit ka ngjallur reagime të forta edhe brenda Izraelit, ku kritikët e shohin si një goditje ndaj përfaqësimit politik të pakicës arabe. Sanders, një nga zërat më të njohur të së majtës amerikane, e lidhi drejtpërdrejt vendimin me thirrjen e tij për ndërprerjen e ndihmës ushtarake.
Thirrja e senatorit i shtohet një vale kundërshtimi në Kongres: muajt e fundit ligjvënës demokratë kanë bllokuar ose kundërshtuar paketa armësh për Izraelin, përfshirë shitjen prej 2.8 miliardë dollarësh bombash, ndërsa debati mbi të ardhmen e ndihmës ushtarake amerikane pritet të thellohet në javët në vijim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.