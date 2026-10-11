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Konflikti SHBA - Iran

CENTCOM: 135 anije tregtare të ridrejtuara dhe 10 tankerë të shkatërruar në bllokadën ndaj Iranit

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Anija luftarake amerikane USS Normandy gjatë një kalimi në Ngushticën e Hormuzit. (Foto: U.S. Navy / Michael H. Lehman, domeni publik)

Shtetet e Bashkuara kanë ashpërsuar bllokadën detare ndaj Iranit: Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM) njoftoi të shtunën se që nga rifillimi i bllokadës më 14 korrik ka ridrejtuar 135 anije tregtare dhe ka çaktivizuar katër të tjera, siç njofton Al Jazeera në transmetimin e saj live.

Sipas deklaratës së CENTCOM-it, forcat amerikane kanë shkatërruar gjithashtu 10 tankerë të lidhur me rrjetin shumëmiliardë-dollarësh të fshehtë të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), përmes të cilit Teherani financon operacionet e tij.

Shifrat e reja shënojnë një përshkallëzim të fushatës detare amerikane: në përditësimin e mëparshëm, numri i anijeve të ridrejtuara ishte 133, ndërsa tani ka arritur në 135. Bllokada mbetet një nga shtyllat kryesore të presionit amerikan ndaj Iranit, krahas sanksioneve ekonomike që e kanë tkurrur me 10 për qind ekonominë iraniane.

Irani e ka dënuar bllokadën dhe ka kërcënuar me hakmarrje ndaj anijeve që u binden urdhrave amerikane, ndërsa tensionet në Ngushticën e Hormuzit mbeten të larta pas sulmeve të fundit ndaj tankarëve.

Anija luftarake amerikane USS Normandy gjatë një kalimi në Ngushticën e Hormuzit. (Foto: U.S. Navy / Michael H. Lehman, domeni publik)

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