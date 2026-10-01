«Backrooms» debuton në HBO Max në Britani dhe Irlandë më 26 tetor: marrëveshja e re e A24 me platformën
HBO Max ka njoftuar një marrëveshje të re licencuese me A24 që sjell filmat e studios në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë — hiti horror «Backrooms» me mbi 400 milionë dollarë të ardhura debuton ekskluzivisht më 26 tetor, ndërsa «Born to Bowl» dhe katalogu i A24 mbërrijnë gjatë tetorit.
HBO Max ka njoftuar një marrëveshje të re licencuese me studion e pavarur A24, që do të sjellë një varg filmash dhe serialesh në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë. Kurora e ofertës është hiti horror «Backrooms», i cili bën debutimin e tij ekskluziv në streaming në të dy vendet të hënën, më 26 tetor 2026 — një datë e zgjedhur enkas përpara natës së Halloweenit, siç raporton Geektown, bazuar në njoftimin zyrtar të platformës.
Marrëveshja, e shpallur më 30 shtator, mbulon filmat e rinj të A24 në dritaren e parë të transmetimit, filmat nga dritaret e mëvonshme dhe një përzgjedhje titujsh katalogu, ndërsa më shumë filma të rinj pritet të shpallen së shpejti. «Backrooms», nga regjisori 20-vjeçar Kane Parsons — regjisori më i ri i një filmi artistik në historinë e A24 — luan Chiwetel Ejiofor dhe Renate Reinsve. Filmi, i adaptuar nga seria virale e Parsons në internet për labirinthin e verdhë të dhomave pa fund, ka mbledhur mbi 400 milionë dollarë në gjithë botën, duke u bërë filmi me të ardhurat më të larta në historinë e studios.
Në kuadër të të njëjtës marrëveshje, më 13 tetor mbërrin sezoni i parë i dokumentarit sportiv «Born to Bowl», që ndjek boulistët profesionistë Kyle Troup, Anthony Simonsen, EJ Tackett, Cameron Crowe dhe Jason Belmonte, me narracion nga Liev Schreiber. Gjatë afatit të marrëveshjes do të shtohen edhe tituj katalogu të A24 si «The Whale», «Warfare» dhe «Moonlight».
Njoftimi u shoqërua edhe me marrëveshjen e HBO Max me AMC Global Media: drama satirike për botën e teknologjisë «The Audacity» me Billy Magnussen, e krijuar nga Jonathan Glatzer («Succession», «Bad Sisters»), do të ketë premierën ekskluzive në Britani dhe Irlandë më 22 tetor, me episodet javore — ndërsa sezoni i dytë, tashmë në prodhim, mbërrin në 2027. Në programin e tetorit hyjnë gjithashtu «Line of Duty» (sezonet 1–6) dhe filmat «The Spine of Night» e «Oddity», bashkë me «The Christophers» të Steven Soderbergh dhe «Moss & Freud» për përvojën e Kate Moss-it si modelja e Lucian Freud.
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