Teaser-i i parë i «The Man With the Bag»: Arnold Schwarzenegger bëhet Babagjysh në komedinë e Krishtlindjeve
Komedia festive e Amazon MGM Studios vjen në Prime Video më 2 dhjetor
Amazon MGM Studios publikoi më 30 shtator teaser-in e parë të komedisë festive «The Man With the Bag», ku Arnold Schwarzenegger shfaqet në rolin e Babagjyshit. Teaser-i, vetëm 35 sekonda, paralajmëron një «grabitje festive» që do të mbërrijë në Prime Video më 2 dhjetor 2026, siç njofton Bleeding Cool.
Në qendër të historisë është vetë Santa Claus, i cili detyrohet të bashkojë forcat me Vance-in (Alan Ritchson), një hajdut i famshëm i listës «Naughty List», dhe me një elf të pabesë (Awkwafina). Treshja duhet të rikuperojë qesen magjike të vjedhur të Krishtlindjes dhe të shpëtojë festën — një komplot që filmi e shet si një holiday heist me frymë festive.
Krahas tyre, kasti plotësohet me Jane Krakowski, Ken Jeong, Kyle Mooney, Liza Koshy, Berkeley James dhe Michael Cyril Creighton. Regjia mban firmën e Adam Shankman, ndërsa skenari është shkruar nga Allan Rice.
Për Schwarzenegger-in, ky është kthimi në një film Krishtlindjesh afro tre dekada pas «Jingle All the Way» (1996) — dhe në teaser ai e vulos rikthimin me fjalët «I’m back!», një kokë-nyje e qartë ndaj trashëgimisë së tij, siç vëren po ashtu Bleeding Cool. Trailer-i zyrtar është publikuar në kanalin e Amazon MGM Studios në YouTube.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.