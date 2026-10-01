Fideuà valenciane — petët e detit spanjolle me karkaleca, midhje dhe shafran
Fideuà është pjata emblematike e bregdetit të Valencisë — e lindur, siç tregojnë kronikat e kuzhinës spanjolle, në varkat e peshkatarëve të Gandias, të cilët zëvendësuan orizin e paellës me petë të shkurtra. Petët skuqen fillimisht në vaj ulliri derisa marrin ngjyrë të artë, pastaj thithin ngadalë lëngun aromatik të peshkut me shafran, duke u kthyer në një pjatë të pasur me karkaleca, midhje dhe peshk të bardhë. Shërbehet tradicionalisht me feta limoni — dhe, për ata që e duan, me salcë alioli.
Përbërësit (për 6 persona)
- 500 g petë të shkurtra për fideuà (fideos nº 4; mund t’i zëvendësoni me spageti të thyera në copa 3–4 cm)
- 300 g karkaleca të qëruara
- 500 g midhje të freskëta
- 250 g fileto peshku të bardhë (levrek ose kocë), të prera në copa
- 1,2 l lëng peshku (ose lëng perimesh)
- 1 qepë e grirë hollë
- 1 spec i kuq i grirë
- 3 thelpinj hudhre të shtypur
- 2 domate të grira (ose 200 g domate të konservuara)
- 1 lugë çaji shafran, i tretur në pak ujë të ngrohtë
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- 100 ml vaj ulliri
- kripë dhe piper i zi
- majdanoz i freskët dhe feta limoni, për servirje
Hapat e përgatitjes
- Lani mirë midhjet dhe hidhini në një tenxhere me pak ujë; mbulojini dhe ziejini 3–4 minuta, derisa guaskat të hapen plotësisht. Kullojini, hidhni ato që nuk u hapën, dhe ruani lëngun.
- Në tiganin e gjerë e të cekët (paellera) ngrohni vajin e ullirit dhe skuqni petët 3–4 minuta, duke i përzier vazhdimisht, derisa të marrin një ngjyrë të artë. Hiqini mënjanë.
- Në të njëjtin tigan kaurdisni qepën, specin dhe hudhrën për 5–6 minuta; shtoni domatet e grira dhe paprikën dhe ziejini edhe 5 minuta, derisa salca të trashet.
- Ktheni petët në tigan, hidhni lëngun e nxehtë të peshkut (përfshirë lëngun e midhjeve) dhe shafranin; kriposni sipas shijes. Ziejini 8–10 minuta pa i përzier.
- Vendosni sipër karkalecat, copat e peshkut dhe midhjet; mbulojini dhe ziejini edhe 6–8 minuta, derisa lëngu të thithet plotësisht dhe frutat e detit të jenë gati.
- Hiqeni tiganin nga zjarri, lëreni të pushojë 5 minuta të mbuluar, pastaj shërbejeni me majdanoz të freskët të grirë dhe feta limoni.
Koha: Përgatitja 15 minuta · Gatimi 30 minuta · Gjithsej rreth 45 minuta
Porcionet: 6
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