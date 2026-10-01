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01 Tet 2026
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Pasta

Fideuà valenciane — petët e detit spanjolle me karkaleca, midhje dhe shafran

· 2 min lexim

Fideuà është pjata emblematike e bregdetit të Valencisë — e lindur, siç tregojnë kronikat e kuzhinës spanjolle, në varkat e peshkatarëve të Gandias, të cilët zëvendësuan orizin e paellës me petë të shkurtra. Petët skuqen fillimisht në vaj ulliri derisa marrin ngjyrë të artë, pastaj thithin ngadalë lëngun aromatik të peshkut me shafran, duke u kthyer në një pjatë të pasur me karkaleca, midhje dhe peshk të bardhë. Shërbehet tradicionalisht me feta limoni — dhe, për ata që e duan, me salcë alioli.

Përbërësit (për 6 persona)

  • 500 g petë të shkurtra për fideuà (fideos nº 4; mund t’i zëvendësoni me spageti të thyera në copa 3–4 cm)
  • 300 g karkaleca të qëruara
  • 500 g midhje të freskëta
  • 250 g fileto peshku të bardhë (levrek ose kocë), të prera në copa
  • 1,2 l lëng peshku (ose lëng perimesh)
  • 1 qepë e grirë hollë
  • 1 spec i kuq i grirë
  • 3 thelpinj hudhre të shtypur
  • 2 domate të grira (ose 200 g domate të konservuara)
  • 1 lugë çaji shafran, i tretur në pak ujë të ngrohtë
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 100 ml vaj ulliri
  • kripë dhe piper i zi
  • majdanoz i freskët dhe feta limoni, për servirje

Hapat e përgatitjes

  1. Lani mirë midhjet dhe hidhini në një tenxhere me pak ujë; mbulojini dhe ziejini 3–4 minuta, derisa guaskat të hapen plotësisht. Kullojini, hidhni ato që nuk u hapën, dhe ruani lëngun.
  2. Në tiganin e gjerë e të cekët (paellera) ngrohni vajin e ullirit dhe skuqni petët 3–4 minuta, duke i përzier vazhdimisht, derisa të marrin një ngjyrë të artë. Hiqini mënjanë.
  3. Në të njëjtin tigan kaurdisni qepën, specin dhe hudhrën për 5–6 minuta; shtoni domatet e grira dhe paprikën dhe ziejini edhe 5 minuta, derisa salca të trashet.
  4. Ktheni petët në tigan, hidhni lëngun e nxehtë të peshkut (përfshirë lëngun e midhjeve) dhe shafranin; kriposni sipas shijes. Ziejini 8–10 minuta pa i përzier.
  5. Vendosni sipër karkalecat, copat e peshkut dhe midhjet; mbulojini dhe ziejini edhe 6–8 minuta, derisa lëngu të thithet plotësisht dhe frutat e detit të jenë gati.
  6. Hiqeni tiganin nga zjarri, lëreni të pushojë 5 minuta të mbuluar, pastaj shërbejeni me majdanoz të freskët të grirë dhe feta limoni.

Koha: Përgatitja 15 minuta · Gatimi 30 minuta · Gjithsej rreth 45 minuta
Porcionet: 6

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