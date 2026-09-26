Shkupi do të “vallëzojë me botën” në 2027: Kampionati Europian mblodhi 2.900 valltarë nga 26 vende
Kampionati Europian i Kërcimit IDO po mbahet në Qendrën Sportive "Boris Trajkovski"; më 25 shtator u zhvillua Parada e Kombeve, ndërsa kryebashkiaku Orce Gjorgjievski njoftoi se Shkupi do të presë edhe Kampionatet Botërore të vitit 2027
Shkupi po jeton këto ditë në ritmin e kërcimit. Mbi 2.900 valltarë nga 26 vende europiane po marrin pjesë në Kampionatin Europian të Kërcimit (IDO), që zhvillohet nga 21 deri më 29 shtator në Qendrën Sportive “Boris Trajkovski”. Programi përfshin balet klasik, repertor baleti, xhaz-kërcim, kërcim modern e bashkëkohor, improvizim skenik, si dhe kategori solo, duo, grupe e formacionesh.
Një nga momentet më mbresëlënëse ishte Parada e Kombeve, e mbajtur më 25 shtator, kur pjesëmarrësit defiluan me flamujt e vendeve të tyre, e ndjekur nga programi gala. Po atë ditë në Shkup u mbajt edhe Kupa Botërore e Kërcimit Produksional, ndërsa përfunduan garat e Europianit të xhaz-kërcimit. Nga sot, 26 shtator, nis pjesa e dedikuar kërcimit modern e bashkëkohor, ndërsa finalet dhe shpallja e fituesve priten deri më 29 shtator.
Lajmi më i madh erdhi nga kryebashkiaku i Shkupit, Orce Gjorgjievski, i cili gjatë Europianit njoftoi se kryeqyteti do të presë edhe Kampionatet Botërore të Kërcimit në vitin 2027. Njoftimi ka konfirmim zyrtar në kalendarin e Organizatës Ndërkombëtare të Kërcimit (IDO): Shkupi figuron si nikoqir i Kampionatit Botëror të Kërcimit Karaibe, Salsa, Bachata dhe Merengue, më 6–9 tetor 2027, si dhe i Kampionatit Botëror të Kërcimit Modern e Bashkëkohor, më 3–9 nëntor 2027 — të dyja në Qendrën “Boris Trajkovski”.
Mikpritja e ngjarjeve të tilla sjell prestigj, por edhe detyrime serioze organizative: infrastrukturë sportive, logjistikë për qindra delegacione të huaja, transport, akomodim e siguri. Përvoja e Europianit 2026 mund të shërbejë si provë gjenerale për ngjarjet e një viti më vonë. Një ngjarje e këtij kalibri sjell edhe aktivitet shtesë për hotelet, gastronominë dhe turizmin e qytetit.
Burimi: Паноптикум
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