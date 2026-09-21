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Teater

«Six the Musical» zbulon kastin e ri të turneut 2026–2027 në Amerikën e Veriut

Gjashtë «mbretëreshat» e reja ngjiten në skenë më 25 tetor në Hippodrome Theatre të Baltimores; dy turnetë ekzistuese kanë numëruar tashmë 2,023 shfaqje në kontinent

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Muzikali «Six», fenomeni botëror që i kthen gjashtë gratë e Henrikut VIII në yje pop-i, ka zbuluar kastin e ri të turneut 2026–2027 në Amerikën e Veriut. Lajmi u bë i ditur nga BroadwayWorld, ndërsa kompania e re pritet të nisë shfaqjet më 25 tetor në Hippodrome Theatre në Baltimore të Maryland-it.

Në rolet e «mbretëreshave» do të jenë Christina Jones si Katerina e Aragonës, Brittany Smithson si Anne Boleyn, Melina Savannah Cruz si Jane Seymour, Shelby Griswold si Anna e Kleves, Thabitha Moruthane si Katherine Howard dhe Nina Ann Nelson si Catherine Parr. Alternatet e kastit do të jenë Brooke Aneece Dismuke, Anna Hertel, Carlina Parker dhe Abigail Sparrow.

Datat e turneut janë shpallur deri në verën e vitit 2027. Dy turnetë që qarkullojnë aktualisht në Amerikën e Veriut, të pagëzuara «Aragon» dhe «Boleyn», kanë luajtur deri tani 2,023 shfaqje, ndërsa produksioni i Broadway-t në Lena Horne Theatre mbetet shfaqja më jetëgjatë në historinë e atij teatri.

I shkruar nga Toby Marlow dhe Lucy Moss, «Six» ka fituar 35 çmime ndërkombëtare, përfshirë çmimin Tony 2022 për muzikën dhe tekstet më të mira origjinale. Albumi i kastit origjinal të Broadway-t, i regjistruar live në natën e premierës, ka kaluar 202 milionë transmetime dhe u nominua për çmimin Grammy 2023. Muzikali vazhdon të luhet në West End të Londrës, në Madrid, në turne në Britani, Irlandë dhe Europë, në Australi — dhe në fund të shtatorit nis turneu në Kinë.

Burimi: BroadwayWorld

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